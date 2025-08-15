ETV Bharat / state

पूजा पाल पर शिवपाल का बड़ा बयान; बोले- अब कभी नहीं जीत पाएंगी चुनाव, केशव मौर्य जैसा होगा हाल - SHIVPAL YADAV STATEMENT

शिवपाल बोले, पूजा ने साइकिल चिह्न से चुनाव लड़ा था तो उनको अनुशासन में रहना चाहिए था. बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया.

इटावा में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहरण करते सपा महासचिव शिवपाल यादव. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 4:17 PM IST

इटावा: समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह ने इटावा में स्वतंत्रता दिवस मनाया और विधायक पूजा पाल को लेकर बड़ा बयान दिया. कहा कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक थीं. साइकिल चुनाव चिह्न से चुनाव लड़ा था तो उनको अनुशासन में रहना चाहिए था. जो हाल केशव प्रसाद मौर्य का हुआ अब वही पूजा पाल का भी होगा. जैसे केशव कहीं से चुनाव नहीं जीत पाए, पूजा भी अब नहीं जीत पाएंगी.

बीजेपी ने झूठ बोलकर लोगों को झांसा दिया है. बीजेपी ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है. लोगो को नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है. ये लोग केवल झूठ बोलते हैं. मुख्यमंत्री पहले दिन से झूठ बोलते थे, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी. आज चारों तरफ गंदगी है. जलभराव की समस्या है. स्मार्ट सिटी बनाने की बात सिर्फ बात ही है.

इटावा में मीडिया से बात करते सपा महासचिव शिवपाल यादव. (Video Credit; ETV Bharat)

शिवपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बीजेपी वाले जब-जब चुनाव आता है तो कुछ नया शिगूफा ले आते हैं. इस बार 2047 का विजन लाए हैं. साढ़े आठ साल में जो वादे किए थे, उसमें थोड़ा ही काम कर देते. बीजेपी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं.

शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर PDA से घबराने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग वोट कटवाने से लेकर राजनीतिक बेईमानी तक कर रहे हैं. उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि आने वाले चुनाव में एकजुट होकर जनता के बीच में जाएं और भाजपा की नाकामियों को उजागर करें.

भाजपा ने चुनाव में बेरोजगारी खत्म करने, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने, भ्रष्टाचार मिटाने, काला धन लाने, और हर व्यक्ति को 15 -15 लाख देने का वादा किया था. लेकिन, एक भी वादा पूरा नहीं किया. ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं. यूपी के मुख्यमंत्री पहले साल एक घंटा दूसरे साल दो घंटा और तीसरे साल तीन घंटा झूठ बोलते हैं और कोई काम नहीं करते हैं.

विजन 2047 को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सिर्फ खोखले नारे और सपने दिखा रही है. इस विजन पर कोई ठोस योजना नहीं है. जनता इनके छलावे को समझ चुकी है. 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर एक पर होगी और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी.

