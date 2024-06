ETV Bharat / state

शिवपाल बोले- UP विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर INDIA लड़ेगा चुनाव, अखिलेश की सीट करहल से जल्द प्रत्याशी का ऐलान - UP Assembly by election

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 13 hours ago

सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ( photo credit etv bharat )

सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव (video credit etv bharat) इटावा: सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और सभी दस सीटों पर विजय हासिल करने का दावा किया है. नीट परीक्षा को लेकर कहा कि जांच में सरकार देरी कर रही है. जब पेपर लीक हुआ था, तभी जांच करा कर दंडित किया जाना चाहिए था. कहा कि भाजपा की सरकार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है. बताया कि अखिलेश यादव की करहल सीट पर प्रत्याशी की जल्द घोषणा होगी. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आईटीआई चौराहा के पास एक होटल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव की तरह यूपी में विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा. साथ ही सभी 10 सीटों को जीत कर रिकॉर्ड भी बनाएगा. लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को यूपी में मिली कामयाबी से समाजवादी पार्टी और सहयोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं. कहा कि यह उत्साह आने वाले दिनों में यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर भी व्यापक पैमाने पर नजर आएगा. शिवपाल यादव ने करहल विधानसभा सीट पर किस प्रत्याशी को उतारने के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी और समाजवादी पार्टी इस विधानसभा सीट पर रिकार्ड मतों से न केवल जीत हासिल करेगी, बल्कि विपक्षी दलों की जमानत भी जब्त कर देगी. कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा में मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेगा, ऐसा भरोसा हमको इसलिए है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को संसदीय चुनाव में खासी तादाद में सीटें हासिल हुईं. अब संसद में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे. यह भी पढ़ें :वंदे भारत एक्सप्रेस का ब्रेक पाइप टूटा, इटावा में 1 घंटे खड़ी रही, टला बड़ा हादसा - Vande Bharat train engine breaks