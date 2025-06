ETV Bharat / state

दो सौ साल पुराना कुआं हुआ पुनर्जीवित ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

Published : June 29, 2025 at 7:30 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 9:28 AM IST

दुर्ग : दुर्ग शहर के गंजपारा में 200 साल पुराने कुएं को स्थानीय लोगों ने एक बार फिर जीवित किया है. जिस जगह पर कुआं को पुनर्जीवित किया गया वहां पर आभा अब पूरी तरह से बदल चुकी है. क्योंकि ये कुआं पूरी तरह से गंदगी से पटा हुआ था.स्थानीय लोग कुएं के आसपास कचरा फेंका करते थे.जिससे गंदगी और मलबे के कारण कुआं विलुप्त हो चुका था. लेकिन स्थानीय लोगों ने इस कुएं को फिर से व्यवस्थित करने की ठानी.जिसके बाद अब ये कुआं ना सिर्फ व्यवस्थित हुआ बल्कि लोगों के लिए एक आस्था का स्थल बन चुका है. 200 साल पुराने कुएं पर बैठे शिव शंभू: इस कुएं के ऊपर ढक्कन पर शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है.जिनकी जटाओं से निरंतर जल की धारा मां गंगा की तरह अविरल बह रही है. इसके आसपास स्थित दीवारों को रंगरोगन करके उसमें शिवलीला का चित्रण किया गया है.जो भी अब इस मार्ग से गुजरता है उसे खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये वही जगह है जहां पर कभी गंदगी पसरा करती थी. दो सौ साल पुराना कुआं (ETV BHARAT CHHATTISGARH) स्थानीय विट्ठल राज की माने तो वो पिछले 75 साल से इस कुएं को देखते आ रहे हैं.पहले के जमाने में लोग इस कुएं के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया करते थे.धीरे-धीरे समय बदला और लोगों के घर में ट्यूबवेल नल कनेक्शन आ गए.इसके बाद कुएं का इस्तेमाल कम होने लगा.फिर जब आबादी बढ़ी तो खाली जगह में लोग कचरा डालने लगे.ये कचरा धीरे धीरे इतना हो गया कि इसके जद में पूरा कुआं आ गए.एक दिन ऐसा आया कि ये कुआं पूरी तरह से पट गया.

