लखीमपुर खीरी: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी एक बार फिर कहर बरपा रही है. करोड़ों रुपए की बाढ़ बचाव परियोजनाओं के बावजूद नदी का कटान थमने का नाम नहीं ले रहा. हर साल की तरह इस बार भी शारदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है.

निघासन तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्रंट नंबर 12 गांव में शारदा नदी ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि वहां का प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर महज 23 सेकेंड में नदी की धारा में समा गया. यह दृश्य देखकर ग्रामीणों की आंखों से आंसू छलक उठे और गांव में चीख-पुकार मच गई.

लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर. (Video Credit; ETV Bharat)

लखीमपुर खीरी जिले में गुरुवार को हुए कटान में न सिर्फ शिव मंदिर नदी की कोख में समा गया बल्कि गांव के छह ग्रामीणों के मकान भी बह गए. एक-एक कर घरों की नींव हिलती गई और पलभर में ही सब कुछ नदी में समा गया. ग्रामीण हाथ पर हाथ धरे देखते रह गए. गांव का बड़ा हिस्सा पानी में विलीन हो गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से हर साल करोड़ों रुपए की परियोजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन जमीन पर कोई असर दिखाई नहीं देता. गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि काम केवल कागजों तक सीमित है. यही कारण है कि नदी तबाही मचाती है.

शारदा नदी के कटान को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. लोग अपने-अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं. महिलाओं और बच्चों में डर साफ देखा जा सकता है. लोग प्रशासन से तुरंत राहत और ठोस उपाय की मांग कर रहे हैं.

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बाढ़ प्रभावित गांव में निगरानी बढ़ा दी गई है और पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है. निघासन एसडीएम राजीव निगम ने बताया है कि मंदिर और 6 मकान नदी में समा गए. बचाव कार्य के लिए सिंचाई विभाग लगातार कार्य कर रहा है.

ये भी पढ़ेंः यूपी में बाढ़ प्रभावित जिलों में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत; बस्ती में चल रही नाव, कई गांव डूबे