अंतरराष्ट्रीय दशहरा में भक्त कर रहे शिव परिवार के दर्शन, एक ही जगह बिजली महादेव, पार्वती माता, गणेश और कार्तिक स्वामी विराजमान

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान भक्तों को हो रहे शिव परिवार के दर्शन. एक ही जगह बिजली महादेव, पार्वती, गणेश और कार्तिक स्वामी विराजमान.

Shiv Parivar in Kullu Dussehra
कुल्लू दशहरा उत्सव में शिव परिवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में आए दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. आपदा से उत्सव की ओर थीम के तहत मनाए जा रहे इस उत्सव में कुल्लू जिले के सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान में पहुंचे हुए हैं. खास बात यह है कि कुल्लू दशहरा में श्रद्धालुओं को एक ही जगह पर शिव परिवार के दर्शन हो रहे हैं. श्रद्धालु भगवान शिव, माता पार्वती कार्तिकेय और गणेश भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भारी तादाद में शिविर में पहुंच रहे हैं.

दशहरा उत्सव एक साथ हो रहे शिव परिवार के दर्शन

कुल्लू घाटी में देवता बिजली महादेव खराहल घाटी के शीर्ष पर तो माता पार्वती मणिकर्ण के चोंग गान में देवता गणेश घुड़दौड़ (नग्गर गांव), वहीं कार्तिक स्वामी मनाली के सिमसा गांव में विराजते हैं. लेकिन, दशहरा उत्सव के दौरान चारों देवी-देवता एक ही जगह पर विराजमान हैं. ऐसे में यहां पर श्रद्धालुओं को शिव परिवार के दर्शन एक ही जगह मिल रहे हैं. दशहरा उत्सव में चारों देवी-देवताओं ने भव्य देव मिलन भी किया. इस दौरान भारी बारिश के बीच भी श्रद्धालु देव मिलन देखने के लिए पहुंचे और यहां पर देव परंपरा का निर्वहन भी किया गया.

कुल्लू दशहरा उत्सव में शिव परिवार (ETV Bharat)

घाटी में अलग-अलग जगह है देवी देवताओं के मंदिर

देवता गणपति घुड़दौड़ के कारदार प्रकाश ठाकुर ने बताया कि, "घाटी में जगह-जगह चारों देवताओं के मंदिर अलग-अलग स्थान पर स्थापित है, लेकिन दशहरा उत्सव के दौरान चारों देवता एक ही जगह पर विराजते हैं. हर साल देवता दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं. इस दौरान दशहरा उत्सव में एक दिन देवता अपने पिता, माता और भाई से मुलाकात करने के लिए भी उनके शिविर पहुंचते हैं. ऐसे में इस भव्य शिव परिवार मिलन को देखने के लिए हजारों की संख्या में भी श्रद्धालु मौजूद रहते हैं और हर साल लोगों को इस दिन का भी इंतजार रहता है."

देव परंपरा का आज भी किया जा रहा निर्वहन

वही, देवता कार्तिक स्वामी के हरियान दिले राम ने बताया कि, "देवता कार्तिक स्वामी हर साल दशहरा उत्सव में भाग लेते हैं. वहीं, शिव परिवार मिलन में भी वह अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं और अपने परिजनों से मुलाकात करते हैं. ऐसे में देवता के साथ जो भी हरियान दशहरा उत्सव में आते हैं. वह भी इसमें शामिल होते हैं और पुरानी देव परंपराओं का यहां पर निर्वाह किया जाता है. शिव परिवार मिलन के बाद सभी एक दूसरे से विदाई देते हैं और अगले साल मिलने का वादा कर वापस अपने अपने शिविर की ओर लौट जाते हैं."

Shiv Parivar in Kullu Dussehra
अंतरराष्ट्रीय दशहरा में भक्त कर रहे शिव परिवार के दर्शन (ETV Bharat)

दशहरा उत्सव में देवी-देवताओं का मिलन

देवता के श्रद्धालु निशु ने बताया कि, "अंतरराष्ट्रीय दशहरा मौसम में जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों से देवी देवता ढालपुर मैदान आते हैं और लोग ढालपुर मैदान में ही जिला कुल्लू के सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं. यहां पर देवी देवताओं के द्वारा आपस में रिश्तेदारी भी निभाई जाती है और अन्य देवताओं के साथ भी मिलान किया जाता है."

Shiv Parivar in Kullu Dussehra
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव (ETV Bharat)

