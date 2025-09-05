ETV Bharat / state

दिल्ली में शिक्षक महाकुंभ का आयोजन, श्रेष्ठ शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से नवाजा गया

समारोह में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि शिक्षकों को चरित्र निर्माण और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जगाने का दायित्व सौंपा गया है.

शिक्षक महाकुंभ-राजकीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन
शिक्षक महाकुंभ-राजकीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2025 at 9:15 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक महाकुंभ-राज्य शिक्षक पुरस्कार-2025 का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया. समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षकों को सम्मान प्रदान किया. यह आयोजन न केवल शिक्षकों के योगदान की सराहना का अवसर था, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की प्रगति और भविष्य की योजनाओं को प्रदर्शित करने का मंच भी बना.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और विभिन्न राज्यों की शिक्षा व्यवस्थाओं का दौरा किया और दिल्ली के शिक्षा विभाग को सही दिशा में सही नेतृत्व के साथ आगे बढ़ता देखकर खुशी हुई. भारतीय परंपरा में गुरु के सर्वोच्च स्थान का उल्लेख करते हुए उन्होंने शिक्षकों को समाज के निर्माण में प्रमुख शिल्पी बताया. पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज को प्रेरित करते हैं और बच्चों को विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

बच्चों को सशक्त बनाएं: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इसका लक्ष्य दिल्ली सहित पूरे देश के बच्चों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है. दिल्ली के शिक्षा विभाग से अपेक्षा है कि वह बच्चों को सशक्त बनाए और उन्हें आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार करे. स्वदेशी उत्पादों पर निर्भरता बढ़ाने और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने स्वदेशी को जीवनशैली का हिस्सा बनाने की बात कही. उन्होंने दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि स्कूलों में विचारों का प्रवाह और शिक्षा के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाने का दायित्व दिल्ली के कंधों पर है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि दीपावली के समय शिक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों की घोषणा की जाएगी.

राष्ट्र के प्रति समर्पण का दायित्व: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षकों की भूमिका और सरकारी स्कूलों की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख नेता, चाहे वे प्रधानमंत्री हों, शिक्षा मंत्री हों या वे स्वयं, सभी ने सरकारी स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की है. शिक्षकों को चाणक्य की तरह चरित्र निर्माण और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जगाने का दायित्व सौंपा गया है. उन्होंने सरकारी स्कूलों की चुनौतियों, जैसे संसाधनों की कमी, अपर्याप्त स्टाफ रूम, खेल के मैदानों और पुस्तकालयों की कमी को स्वीकार किया. उन्होंने समाज में व्याप्त उस धारणा की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें सरकारी स्कूलों को केवल उन बच्चों के लिए माना जाता है, जिनके माता-पिता निजी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते. इस कारण शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य को संवारने की बड़ी जिम्मेदारी है.

इन आवश्यकताओं पर दिया बल: उन्होंने शिक्षकों के कार्य को ईश्वर के कार्य से जोड़ा, साथ ही इच्छा जताई कि सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से बेहतर बनें, ताकि शिक्षा में कोई भेदभाव न रहे. इसके लिए स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक पुस्तकालय, खेल के मैदान और शौचालय जैसी सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने पिछली सरकारों के शिक्षा मॉडल की आलोचना भी की, जो प्रचार तक सीमित रहा और वास्तविक सुधार नहीं ला सका. शिक्षक और प्रिंसिपल की कमी जैसी समस्याओं को स्वीकार करते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया कि इन कमियों को समय के साथ दूर किया जाएगा. अंत में, उन्होंने शिक्षकों को ध्रुव तारे की संज्ञा दी और सभी से मिलकर सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का आह्वान किया.

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना आवश्यक: उनके अलावा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली के बच्चों के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना आवश्यक है. उन्होंने शिक्षक दिवस को शिक्षक महाकुंभ में परिवर्तित होने का उल्लेख करते हुए इसे समर्पण, ज्ञान और मूल्यों के संगम से जोड़ा. साथ ही दिल्ली के 9वीं से 12वीं तक के प्रत्येक क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम बनाने का संकल्प दोहराया और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने सीखने की गुणवत्ता में सुधार और ड्रॉपआउट की भविष्यवाणी पर काम करने का वादा किया.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली AIIMS के डॉक्टर पंजाब बाढ़ पीड़ितों का करेंगे मुफ्त इलाज, 22 एक्सपर्ट की टीम रवाना

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ग्राउंड पर उतरेंगे BJP कार्यकर्ता, CM की मौजूदगी में बनी रणनीति

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REKHA GUPTAASHISH SOODMINISTER DHARMENDRA PRADHANRAJKIYA SHIKSHAK PURASKAR CEREMONY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.