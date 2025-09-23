ETV Bharat / state

वैष्णो देवी के लिए चढ़नी होंगी 250 सीढ़ियां, सड़क से मंदिर तक पहुंचने के लिए लगेंगे 5 मिनट

शिमला: शहर से कुछ दूरी पर वैष्णों मंदिर स्थित है. ये मंदिर पहाड़ी पर एक प्राचीन गुफा में बना है. इस मंदिर का इतिहास ढाई दशक पुराना है. यहां माता वैष्णो देवी पिंडी रूप में ही विराजमान हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शनों के लिए पहुंचते हैं.

हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है. यहां नैना देवी, बज्रेश्वरी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी जैसे विख्यात मंदिर हैं. यहां देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. नवरात्रों में इन मंदिरों में भारी भीड़ रहती है. आज शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन हम आपको हिमाचल के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. ये मंदिर है शिमला का वैष्णो देवी मंदिर.

वैसे तो वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर को दिव्य शक्तिपीठ माना जाता है. लोग लगभग 14 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़कर दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर प्राचीन गुफा में स्थित है. यहां मां काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीन पिंडियों के रूप में विराजमान हैं. इसे ही वैष्णो देवी के रूप में जाना और पूजा जाता है.

ढाई दशक पुराना है मंदिर का इतिहास

शिमला के वैष्णो देवी स्थित मंदिर में स्थित पिंडियां कटरा में स्थित वैष्णो देवी में स्थित तीन पिंडियों की तरह ही हैं और ये वैष्णो देवी का प्रतिरूप मानी जाती हैं. शिमला वैष्णो देवी माता मंदिर के पुजारी यशपाल शर्मा ने बाताया कि, 'इस वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास करीब ढाई दशक पुराना है. हरिद्वार के रहने वाले स्वामी अर्जुन गुरु जी महाराज के सपने में मां वैष्णो देवी आई थीं और उन्हें इस पहाड़ की खुदाई करने का आदेश दिया था. इसके बाद स्वामी अर्जुन गुरु जी महाराज ने इस पहाड़ की खुदाई करवाई और 135 फुट खोदने के बाद, यहां पर मां काली, मां लक्ष्मी, और मां सरस्वती की पिंडियां प्राप्त हुईं. देवी का जो स्वरूप कटरा वैष्णो देवी मंदिर में है, वही स्वरूप यहां भी विराजमान है. लोगों का विश्वास है कि मां वैष्णो देवी यहां पर उनकी झोली भरती हैं और उनकी प्रार्थनाओं को सुनती हैं.'