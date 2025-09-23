ETV Bharat / state

वैष्णो देवी के लिए चढ़नी होंगी 250 सीढ़ियां, सड़क से मंदिर तक पहुंचने के लिए लगेंगे 5 मिनट

नवरात्रि पर वैष्णो देवी मंदिर में खूब भीड़ देखी जा रही है. श्रद्धालु शिमला स्थित वैष्णो मंदिर में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं.

वैष्णों मंदिर शिमला
वैष्णों मंदिर शिमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 12:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: शहर से कुछ दूरी पर वैष्णों मंदिर स्थित है. ये मंदिर पहाड़ी पर एक प्राचीन गुफा में बना है. इस मंदिर का इतिहास ढाई दशक पुराना है. यहां माता वैष्णो देवी पिंडी रूप में ही विराजमान हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शनों के लिए पहुंचते हैं.

हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है. यहां नैना देवी, बज्रेश्वरी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी जैसे विख्यात मंदिर हैं. यहां देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. नवरात्रों में इन मंदिरों में भारी भीड़ रहती है. आज शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन हम आपको हिमाचल के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. ये मंदिर है शिमला का वैष्णो देवी मंदिर.

वैसे तो वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर को दिव्य शक्तिपीठ माना जाता है. लोग लगभग 14 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़कर दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर प्राचीन गुफा में स्थित है. यहां मां काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीन पिंडियों के रूप में विराजमान हैं. इसे ही वैष्णो देवी के रूप में जाना और पूजा जाता है.

ढाई दशक पुराना है मंदिर का इतिहास

शिमला के वैष्णो देवी स्थित मंदिर में स्थित पिंडियां कटरा में स्थित वैष्णो देवी में स्थित तीन पिंडियों की तरह ही हैं और ये वैष्णो देवी का प्रतिरूप मानी जाती हैं. शिमला वैष्णो देवी माता मंदिर के पुजारी यशपाल शर्मा ने बाताया कि, 'इस वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास करीब ढाई दशक पुराना है. हरिद्वार के रहने वाले स्वामी अर्जुन गुरु जी महाराज के सपने में मां वैष्णो देवी आई थीं और उन्हें इस पहाड़ की खुदाई करने का आदेश दिया था. इसके बाद स्वामी अर्जुन गुरु जी महाराज ने इस पहाड़ की खुदाई करवाई और 135 फुट खोदने के बाद, यहां पर मां काली, मां लक्ष्मी, और मां सरस्वती की पिंडियां प्राप्त हुईं. देवी का जो स्वरूप कटरा वैष्णो देवी मंदिर में है, वही स्वरूप यहां भी विराजमान है. लोगों का विश्वास है कि मां वैष्णो देवी यहां पर उनकी झोली भरती हैं और उनकी प्रार्थनाओं को सुनती हैं.'

वैष्णो देवी मंदिर को जाने वाली गुफा
वैष्णो देवी मंदिर को जाने वाली गुफा (ETV Bharat)

नवरात्रि पर लगता है भक्तों का तांता

ये मंदिर न केवल एक पवित्र स्थल है, बल्कि यहां पर लोगों की आस्था और विश्वास भी बहुत अधिक है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आप कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते, तो आप शिमला में वैष्णो माता के दर्शन कर सकते हैं. नवरात्रि के दौरान साधु-संत यहां पूजा अर्चना करते हैं. नवरात्रि पर यहां भक्तों की खूब भीड़ देखी जाती है.

ETV Bवैष्णो देवी मंदिर शिमलाharat
वैष्णो देवी मंदिर शिमला (ETV Bharat)

200 से 250 सीढ़ियां चढ़कर पहुंच सकते हैं मंदिर

आप अगर इस मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आप शिमला नए या पुराने बस स्टैंड से कार, टैक्सी या बस से पहुंचत सकते हैं. आपको शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर संकट मोचन मंदिर के सामने वैष्णो देवी गुफा के नाम से बोर्ड दिखाई देगा. 200 से 250 सीढ़ियां चढ़कर आपको प्राचीन गुफा दिखेगी. इसी गुफा में वैष्णो देवी का मंदिर है. वैष्णो देवी मंदिर की एक विशेषता ये है कि ये मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जो कि पहाड़ी के बीच में स्थित है. सड़क से मंदिर तक पहुंचने में 5 से 10 मिनट तक का समय ही लगता है.

ये भी पढ़ें: यूपी से नमक की बोरी में हिमाचल आई थीं मां बाला सुंदरी, नवरात्रि मेले में नहीं निकाली जाती शोभायात्रा

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIMLA VESHNO DEVIVAISHNO DEVI TEMPLE KATRASHARDIYA NAVRATRIMAA BRAHMACHARINIVAISHNO DEVI TEMPLE SHIMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, जानें व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन ?

कम उम्र के लोग भी हो रहे अल्जाइमर का शिकार, अब बुढ़ापे ही नहीं जवानी में भी घेर रही ये बीमारी

दूसरे राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं?

यूपी से नमक की बोरी में हिमाचल आई थीं मां बाला सुंदरी, नवरात्रि मेले में नहीं निकाली जाती शोभायात्रा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.