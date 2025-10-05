ETV Bharat / state

गैरहाजिर स्कूल टीचर की रजिस्टर पर लग रही थी अटेंडेंस, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

फेक अटेंडेंस लगाने पर शिक्षिका सस्पेंड ( Concept Image )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : October 5, 2025 at 8:54 AM IST | Updated : October 5, 2025 at 9:57 AM IST 2 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों द्वारा स्कूल में लापरवाही बरतने के कई मामले सामने आ रहे हैं. जिस पर शिक्षा विभाग द्वारा भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. ताजा मामला प्रदेश की राजधानी शिमला से है. शिमला के मैफिल्ड स्कूल की महिला टीचर (टीजीटी नॉन मेडिकल) अनिता कुमारी पर शिक्षा विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है. फर्जी अटेंडेंस लगाने पर शिक्षिका सस्पेंड एलीमेंट्री एजुकेशन निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि शिक्षिका अनिता कुमारी पर फर्जी अटेंडेंस लगाने के आरोप लगे. जिस पर गहन जांच के आदेश दिए गए हैं. वहीं, शिक्षा विभाग ने अनीता कुमारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड किया है. डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने सस्पेंशन के बाद अनिता कुमारी का हेडक्वार्टर ठियोग के शहमल हाई स्कूल में फिक्स किया है. वह बिना परमिशन के हेडक्वार्टर को नहीं छोड़ पाएंगी.

