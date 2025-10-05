ETV Bharat / state

गैरहाजिर स्कूल टीचर की रजिस्टर पर लग रही थी अटेंडेंस, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

हिमाचल के एक स्कूल में शिक्षिका द्वारा फर्जी अटेंडेंस लगाई जा रही थी.

Shimla teacher suspended
फेक अटेंडेंस लगाने पर शिक्षिका सस्पेंड (Concept Image)
शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों द्वारा स्कूल में लापरवाही बरतने के कई मामले सामने आ रहे हैं. जिस पर शिक्षा विभाग द्वारा भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. ताजा मामला प्रदेश की राजधानी शिमला से है. शिमला के मैफिल्ड स्कूल की महिला टीचर (टीजीटी नॉन मेडिकल) अनिता कुमारी पर शिक्षा विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है.

फर्जी अटेंडेंस लगाने पर शिक्षिका सस्पेंड

एलीमेंट्री एजुकेशन निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि शिक्षिका अनिता कुमारी पर फर्जी अटेंडेंस लगाने के आरोप लगे. जिस पर गहन जांच के आदेश दिए गए हैं. वहीं, शिक्षा विभाग ने अनीता कुमारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड किया है. डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने सस्पेंशन के बाद अनिता कुमारी का हेडक्वार्टर ठियोग के शहमल हाई स्कूल में फिक्स किया है. वह बिना परमिशन के हेडक्वार्टर को नहीं छोड़ पाएंगी.

"फर्जी तरीके से अटेंडेंस लगाने पर शिक्षिका अनिता कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया है. सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा. स्कूलों में शिक्षिकों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी." - आशीष कोहली, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग

ऐसे हुआ अटेंडेंस फर्जीवाड़ा का खुलासा

दरअसल शिक्षा विभाग की एक टीम शिमला के मैफिल्ड स्कूल में निरीक्षण करने पहुंची. जहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पाया की शिक्षिका अनिता कुमारी की हाजिरी रोजाना दर्ज की जा रही थी, लेकिन शिक्षिका 1-2 दिनों से स्कूल में मौजूद नहीं थी. विभागीय जांच में ये साफ पाया गया कि उनकी हाजिरी फर्जी तरीके से दर्ज हो रही थी. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने मामले में गंभीरता और तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए शिक्षिका अनिता कुमारी को सस्पेंड कर दिया और मामले में गहन जांच के आदेश दिए.

