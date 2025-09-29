ETV Bharat / state

शिमला में 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाए आरोप, आज होगा पोस्टमार्टम

शिमला में एक निजी स्कूल की 10वीं की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है. आज पोस्टमार्टम होगा.

Shimla Suicide Case
शिमला सुसाइड मामला (Concept Image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 11:28 AM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक 10वीं की छात्रा ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया. जिसके बाद छात्रा को गंभीर हालात में कोटखाई अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी मौत हो गई. वहीं, शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है. आज छात्रा का आईजीएमसी अस्पताल शिमला में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

"छात्रा के शव का आज पोस्टमार्टम होगा. जिसके बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा. पुलिस मामले में जांच कर रही है. हॉस्टल के सीसीटीवी की जांच की जा रही है. हॉस्टल और स्कूल में सबसे पूछताछ की जाएगी. मामले में आगामी कार्रवाई जारी है." - संजीव गांधी, एसपी शिमला

हरियाणा की छात्रा ने किया सुसाइड

मामला रविवार सुबह का है. जब एक निजी स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा ने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कोटखाई के सरकारी अस्पताल में रखवाया. आज सोमवार को शव का पोस्टमार्टम होगा. 10वीं क्लास की ये छात्रा कोटखाई स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ती थी. मृतका का भाई भी उसी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता है. 16 साल की ये छात्रा हरियाणा के पानीपत की रहने वाली थी.

मृतका के परिजनों के आरोप

वहीं, स्कूल प्रबंधन द्वारा परिजनों को छात्रा के सुसाइड की सूचना दी गई. जिसके बाद वो लोग शिमला पहुंचे. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और हॉस्टल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि स्कूल में ही उनकी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई और उसने आत्महत्या कर ली.

मृतका के मामा ने बताया, "रविवार सुबह करीब 6:30 बजे स्कूल से कॉल आई थी. स्कूल की ओर से बताया गया कि हमारी बेटी हॉस्टल की छत से कूद गई है. हम उसे कोटखाई अस्पताल ले जा रहे हैं. उसके बाद बताया कि बच्ची की मौत हो गई है, इसलिए आप वहीं आ जाइए. सूचना मिलते ही सारा परिवार यहां पहुंचा. हम मामले की जानकारी लेने के लिए स्कूल पहुंचे. स्कूल में प्रिंसिपल और वार्डन ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई. जिसमें बच्ची के गुमसुम होने पर सुसाइड करने का दावा किया गया. हालांकि वो वीडियो चौथी मंजिल का है, जबकि बच्ची की मौत पांचवीं मंजिल से गिरने से हुई है. इसलिए हमें पूरा शक है कि बच्ची के साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई है, जिसके कारण ये सब हुआ है."

बीती रात ही मनाया था दोस्त का बर्थ-डे

मृतका के मामा ने बताया कि हॉस्टल की वार्डन ने उन्हें बताया था कि शनिवार रात को ही हॉस्टल में मृतका की फ्रेंड का जन्मदिन मनाया गया था. पार्टी के बाद वो करीब 10:30 बजे सोने गई थी. इसके बाद सुबह 4 बजे और फिर 6 बजे वो वॉशरूम के लिए उठी थी. उसके बाद ही उसने ये कदम उठाया है. मृतका के मामा ने बताया कि सुसाइड से दो दिन पहले ही छात्रा को स्कूल में NCC कैंडिडेट का मेडल मिला था. जिसके चलते वो बहुत खुश थी. ऐसे में उसका एकदम से सुसाइड करना उन्हें हैरत में डाल रहा है. उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते ही छात्रा बीमार होने के कारण गांव आई थी और ठीक होते ही वापस लौट आई थी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, चाकू से किए कई वार

SHIMLA SUICIDE CASEGIRL STUDENT COMMITS SUICIDEGIRL STUDENT SUICIDE IN KOTKHAIHARYANA STUDENT SUICIDE IN KOTKHAIKOTKHAI SUICIDE CASE

