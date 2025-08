ETV Bharat / state

हाईवे पर काम करती JCB खाई में गिरी, ड्राइवर की मौत - SHIMLA JCB ACCIDENT

खाई में गिरी जेसीबी ( ETV Bharat )

Published : August 3, 2025 at 7:39 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 10:48 AM IST

शिमला: जिला शिमला में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया. जब एक जेसीबी खाई में गिर गई और ड्राइवर की मौत हो गई. दरअसल जिले के कुमारसैन थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे भराड़ा के शानांद में नोग कैंची के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. हिमाचल में मानसून सीजन अब तक कई लोगों की जान ले चुका है. कुमारसेन में जेसीबी मशीन हुई दुर्घटनाग्रस्त (ETV Bharat) जेसीबी से टकराई चट्टान

