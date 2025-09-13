ETV Bharat / state

दर्दनाक हादसा! शिमला में खाई में गिरी गाड़ी, 2 युवकों की मौत

शिमला: बरसात के मौसम में प्रदेश में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही है. शिमला जिले में भी बरसात के समय में सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं. जिले में आए दिन सड़क हादसों में मासूम लोगों की जान जा रही है. ताजा मामले में शिमला जिले के नेरवा तहसील के लोअर दियांडली में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. इस सड़क हादसे में दो युवकों को दर्दनाक मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

शिमला जिले के नेरवा खाई में गिरी गाड़ी

नेरवा थाना प्रभारी के अनुसार घटना शुक्रवार देर रात करीब 12:40 बजे की है. दोनों युवक एक बोलेरो कैंपर से नेरवा बाजार से अपने घर की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान युवक डजब लोअर दियांडली में पहुंचे तो वाहन चला रहे युवक ने अचानक गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी.इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 28 वर्षीय प्रज्वल तंगडाईक उर्फ गोलू और 26 वर्षीय जोंटी बणाइक के रूप में हुई है. दोनों मृत युवक स्थानीय दियालड़ी क्षेत्र के रहने वाले थे.