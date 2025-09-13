ETV Bharat / state

दर्दनाक हादसा! शिमला में खाई में गिरी गाड़ी, 2 युवकों की मौत

शिमला जिले के नेरवा में खाई में गाड़ी गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई. यहां के रहने वाले हैं मृतक.

Shimla Road Accident
शिमला में खाई में गिरी गाड़ी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 10:29 AM IST

3 Min Read
शिमला: बरसात के मौसम में प्रदेश में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही है. शिमला जिले में भी बरसात के समय में सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं. जिले में आए दिन सड़क हादसों में मासूम लोगों की जान जा रही है. ताजा मामले में शिमला जिले के नेरवा तहसील के लोअर दियांडली में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. इस सड़क हादसे में दो युवकों को दर्दनाक मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

शिमला जिले के नेरवा खाई में गिरी गाड़ी

नेरवा थाना प्रभारी के अनुसार घटना शुक्रवार देर रात करीब 12:40 बजे की है. दोनों युवक एक बोलेरो कैंपर से नेरवा बाजार से अपने घर की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान युवक डजब लोअर दियांडली में पहुंचे तो वाहन चला रहे युवक ने अचानक गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी.इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 28 वर्षीय प्रज्वल तंगडाईक उर्फ गोलू और 26 वर्षीय जोंटी बणाइक के रूप में हुई है. दोनों मृत युवक स्थानीय दियालड़ी क्षेत्र के रहने वाले थे.

शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नेरवा हॉस्पिटल में भेज दिया है. दुर्घटना के संबंध में पुलिस ने परिजनों को भी जानकारी दे दी है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं.

क्षेत्र दुर्घटना के लिहाज से काफी संवेदनशील

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि दियालडी क्षेत्र सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है. इससे पहले भी यहां कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. एसपी शिमला संजीव गांधी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि, "नेरवा में खाई में गाड़ी गिरी है. लोगों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी थी, दुर्घटनास्थल से 2 शव बरामद किए गए हैं. पोस्टमार्टम के लिए शव को नेरवा अस्पताल भेज दिया गया है. घटनास्थल पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और इस हादसे का शिकार तो नहीं हुआ है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है."

