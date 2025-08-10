शिमला: रक्षाबंधन के दिन शिमला के नामी स्कूल से अचानक तीन छात्र लापता हो गए. जिसकी तलाश में जुटी ने जब मामले में छानबीन की तो पता चला कि बच्चे कहीं लापता नहीं, बल्कि उनको किडनैप किया गया था. पुलिस सीसीटीवी और इनपुट के आधार पर संदिग्ध किडनैपर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही पुलिस ने तीनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया है.

रक्षाबंधन के दिन लापता तीन स्कूली छात्रों को पुलिस ने ढूंढ लिया है. तीनों बच्चे रविवार शाम को शिमला के ही कोटखाई के कोकुनाला गांव में मिले. यहां से पुलिस ने एक किडनैपर को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक उसने फिरौती के लिए तीनों बच्चों को किडनैप किया था. आरोपी तीनों छात्रों को गाड़ी में ले गया था. पुलिस ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है. इस पर दिल्ली का नंबर पर है. आरोपी सुमित शिमला जिले के कोकुनाला का रहने वाला है. पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके पूछताछ की जा रही है.

एसएसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया, "छात्रों को कोटखाई के कोकुनाला गांव से बरामद किया गया है. पुलिस ने आरोपी सुमित सूद को हिरासत में ले लिया गया है. इनपुट एक संदिग्ध वाहन से प्राप्त हुआ, जिसने जांच को दिशा दी. जिसे शिमला पुलिस के सघन प्रयास और छह घंटे के अथक परिश्रम के बाद वाहन और संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया".

एसएसपी शिमला ने कहा इस पूरे अन्वेषण को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवदीप सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया. थाना प्रभारी सदर, धर्म सेन, इसमें मुख्यत सभी शहर के अधिकारी और थाना प्रभारी न्यू शिमला, सीसीटीवी टीम तथा डीसीआरबी टीम की भूमिका रही. पूर्व की भांति स्पेशल टीम (SIT) ने हमेशा की तरह आपराधिक अन्वेषण में अपनी दक्षता और शानदार अनुभव का परिचय दिया है. थाना प्रभारी ठियोग, कोटखाई और एसडीपीओ का कार्य प्रशंसनीय रहा.

आरोपी किडनैपर के खिलाफ पुलिस थाना न्यू शिमला में एफआईआर संख्या 20/25, धारा 137B दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है, जिसमें सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड और कैलिफोर्निया के वर्चुअल नंबर से कॉल शामिल हैं.

कैसे लापता हुए तीनों छात्र

शिमला के नामी स्कूल के तीनों छात्र छठीं क्लास के स्टूडेंट हैं. पुलिस के मुताबिक ये तीनों रक्षाबंधन के दिन (9 अगस्त) दोपहर 12:09 बजे आउटिंग गेट पास लेकर माल रोड तक घूमने के लिए गए थे. आउटिंग गेट पास की सीमा 5 बजे खत्म होने के कई घंटे तक तीनों वापस नहीं लौटे. इसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया. स्कूल प्रबंधन उन्हें अपने स्तर पर तलाश करता रहा, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली. इसके बाद न्यू शिमला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने छात्रों की तलाश शुरू की. CCTV फुटेज में तीनों बच्चे लास्ट बार स्कूल के मेन गेट पर दिखे थे.

इनमें एक हिमाचल के कुल्लू, दूसरा पंजाब के मोहाली और तीसरा हरियाणा के करनाल का रहने वाला है. एक छात्र के चाचा पप्पू लाठर कांग्रेस के नेता और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं. बताया जा रहा है कि लाठर के हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ अच्छे संबंध हैं. पुलिस की सूचना पर तीनों छात्र के परिजन शिमला पहुंच चुके हैं.

