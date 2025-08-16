ETV Bharat / state

शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के संदेह में 3 युवक को दबोचा, आरोपियों के पास मिला एक पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस - SHIMLA DRUGS SMUGGLING CASE

शिमला पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस के साथ 3 आरोपी चिट्टा तस्करों को गिरफ्तार किया.

शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के संदेह में 3 युवक को दबोचा
शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के संदेह में 3 युवक को दबोचा (Concept)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 8:23 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ दबिश दे रही है. इस कड़ी में शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पंजाब के तीन युवकों को धर दबोचा है. इन युवकों पर नशे की तस्करी का संदेह था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टूटू क्षेत्र में एक मकान में तीन युवक चिट्टा (हेरोइन) बेच रहे हैं. इस सूचना के आधार पर जब पुलिस ने दबिश दी तो मौके से ड्रग्स तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को वहां से एक पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुआ.

मामला थाना बालूगंज के अंतर्गत आने वाले उपनगर टूटू का है. जानकारी के अनुसार पुलिस की विशेष शाखा की टीम 15 अगस्त को तवी मोड़ पर मौजूद थी. इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि टूटू के बाबू राम भवन की पहली मंजिल पर तीन युवक ठहरे हुए हैं और वहां से नशे का कारोबार चला रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में मौके पर दबिश दी.

पुलिस जब कमरे में पहुंची तो वहां तीन युवक रह रहे थे. पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी पहचान गुरजीत सिंह (27), निवासी मुक्तसर (पंजाब), प्रदीप कुमार उर्फ सुखा (24) और जगपाल सिंह (27) निवासी अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब) के रूप में बताई. पुलिस ने उनके कमरे की तलाशी ली तो वहां से एक पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस मिला.

मौके पर से पिस्तौल और कारतूस को कब्जे में लेकर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया. इनके पास बरामद पिस्टल बिना लाइसेन्स की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बालूगंज में धारा 25(1)(a) आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है.

एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया, "पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपियों के पास पिस्तौल और कारतूस कहां से आए और इन्हें किस उद्देश्य से लाया गया था. साथ ही उनके नशे के नेटवर्क और हिमाचल में संपर्कों की भी छानबीन की जा रही है".

