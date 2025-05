ETV Bharat / state

'पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया, उसका भारत ने दिया जवाब', 'ऑपरेशन सिंदूर' से भी बड़ी कार्रवाई की लोगों ने की मांग - OPERATION SINDOOR

'ऑपरेशन सिंदूर' पर शिमला के लोगों की प्रतिक्रिया ( ETV Bharat )

Published : May 7, 2025 at 6:18 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 6:25 PM IST

शिमला (रश्मिराज भारद्वाज) : 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने बीती रात पाकिस्तान को मुहतोड़ जवाब दिया है. 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया है. जिसको लेकर भारत की जनता में खुशी की लहर है. वहीं, पाकिस्तान के ऊपर हुए भारतीय सेना की इस एक्शन को लेकर ईटीवी भारत ने हिमाचल की राजधानी शिमला के लोगों से बात की. इस दौरान सेना की कार्रवाई को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखे. आखिरकार भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमला कर जवाबी कार्रवाई की है. भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसको 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया है. ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है, जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी. वहीं, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की. देश सहित हिमाचल में भी पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई पर लोगों में उत्साह है. भारतीय सेना की तरफ से की गई इस जवाबी कार्रवाई पर स्थानीय लोगों सहित शिमला घूमने आए पर्यटकों ने भी खुशी जताई है. इसके साथ ही शिमला के स्थानीय लोग और पर्यटकों ने पाकिस्तान के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है. भारत की कोख से निकला बच्चा है पाकिस्तान शिमला के स्थानीय निवासी केसर वर्मा ने कहा, "भारत ने जो कार्रवाई की है, ये हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन है. जो कृत्य पाकिस्तान ने पहलगाम में किया था, उसका जवाब भारत ने दिया है. उसका वह हकदार भी था. पिछले 70 सालों से पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है. भारत ने अब जो कार्रवाई की है, उसके लिए सेना और केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं. भारत की कोख से निकला हुआ बच्चा पाकिस्तान आज भारत को आंखें दिखा रहा है. इसके लिए पाकिस्तान को एक ही बार में करारा जवाब दिया जाना चाहिए. आतंकवाद हमेशा के लिए एक ही बार में समाप्त होना चाहिए". 'इसी तरह की कार्रवाई चाहते थे हम' आयुध यादव का कहना है कि भारत ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है. हम इसी तरह की कार्रवाई चाहते थे. भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है. 'पाकिस्तान को किया जाए खत्म'

रजत त्रिपाठी का कहना है कि हम चाहते है कि भारत पूरे पाकिस्तान को की खत्म कर दे. जब तक पाकिस्तान रहेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी. 'भारत ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब' पंकज यादव का कहना है कि इंडिया की बहुत ही बढ़िया कार्रवाई की है. भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है. 'इससे भी बड़ी कार्रवाई हो' विकास मौर्य का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ सही कार्रवाई हुई है. मुझे लगता है कि इससे भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन हमें हर चीज का ख्याल रखना चाहिए. सबक सिखाने को लेकर इतना बहुत है. हम आर्मी के साथ हैं. "पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को दिया मुंहतोड़ जवाब' वहीं, शुभम का कहना है कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है. हम सरकार की इस कार्रवाई की सराहना करते हैं. ये भी पढ़ें: भारत के जवाबी हमले 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर क्या बोले लोग, युद्ध को लेकर कही ये बात

Last Updated : May 7, 2025 at 6:25 PM IST