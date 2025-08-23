ETV Bharat / state

आवारा कुत्तों के गले में लगेगा QR कोड, आसानी से मिलेगी बेजुबानों की हिस्ट्री, शिमला नगर निगम ने चलाया अभियान - SHIMLA QR CODE FOR STRAY DOGS

शिमला नगर निगम ने आवारा कुत्तों के गले में क्यूआर कोड लगाने का अभियान शुरू किया.

शिमला में आवारा कुत्तों के गले में लगेगा QR कोड
शिमला में आवारा कुत्तों के गले में लगेगा QR कोड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 6:08 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शहर भर के आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी की जा रही है. वहीं, अब नगर निगम ने आवारा कुत्तों को क्यूआर कोड व जीपीएस-युक्त कॉलर से टैगिंग लगाने का अभियान शुरू किया है.

शनिवार को शिमला के रिज मैदान में विधायक हरीश जनारथा और महापौर सुरेंद्र चौहान ने कुत्तों के गले मे क्यूआर कोड वाला बैंड लगाकर इस अभियान की शुरुआत की. कुत्तों के गले में अलग-अलग तरह के रंग वाले बैंड लगाए जाएंगे. जो ज्यादा एग्रेसिव कुत्ते हैं, उनके गले में लाल रंग के बैंड लगाए जाएंगे, जिससे लोग उन्हें देखकर उनसे दूर रहे. इस क्यूआर कोड की मदद से नगर निगम के पास आवारा कुत्तों का पूरा डाटा रहेगा कि कौन सा कुत्ता कहां घूम रहा है. यही नहीं शहर में इन कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट भी नगर निगम चयनित करेगा.

शिमला में आवारा कुत्तों के गले में लगेगा QR कोड (ETV Bharat)

विधायक हरीश जनारथा ने कहा, "आवारा कुत्तों को वैक्सीन लगाने का शिमला नगर निगम द्वारा महा अभियान शुरू किया गया है. जिसके तहत कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा रहा है. अब कुत्तों को ट्रैक करने के लिए उनके गले में क्यूआर कोड का बैंड लगाया जाए जाएगा, जिससे कुत्ते की लोकेशन का आसानी से पता लग जाएगा और उसकी हिस्ट्री भी मिल जाएगी. यह बैंड अलग-अलग रंग के होंगे और जो सबसे खतरनाक एग्रेसिव कुत्ते होंगे, उनके गले में लाल रंग के बैंड लगाए जाएंगे. ताकि लोग उससे दूर रहे ओर उसे छेड़ें न. इस अभियान से शिमला शहर में कितने आवारा कुत्ते हैं, उसकी जानकारी भी नगर निगम के पास रहेगी".

इसके अलावा नगर निगम स्कूलों में भी जाकर बच्चों को कुत्तों से किस तरह से व्यवहार करना है, इसको लेकर जागरूक करेगा. साथ ही शिमला शहर के अंदर फीडिंग प्वाइंट भी बनाए जाएंगे, जहां पर इन कुत्तों को खाना दिया जाएगा. यदि कोई इसके अलावा खाना देता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

