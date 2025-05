ETV Bharat / state

संजौली मस्जिद को गिराने के आदेश, शिमला नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने किया अवैध घोषित - SANJAULI MOSQUE CASE

संजौली मस्जिद मामले में कोर्ट का फैसला ( FILE )

Published : May 3, 2025 at 3:30 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 4:06 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद मामले में बड़ा फैसला आया है. शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत ने संजौली मस्जिद को अवैध करार देते हुए इसे गिराने के आदेश दिए हैं. शनिवार को कोर्ट ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को अवैध घोषित किया है. इससे पहले कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध बताते हुए गिराने के आदेश दिए थे. अब नगर निगम कमिश्नर शिमला की कोर्ट ने संजौली मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए इसे गिराने के आदेश दिए हैं. संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में आयुक्त अदालत ने अपना फाइनल ऑर्डर दिया है. कोर्ट ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध मानते हुए गिराने के आदेश दिए हैं. नगर निगम आयुक्त ने अपने आदेश में कहा, "संजौली में पुराना ढांचा गिराने के बाद नया निर्माण किया गया, लेकिन पुराना ढांचा गिराने और नए निर्माण के लिए नगर निगम से अनुमति नहीं ली गई. ऐसे में संजौली मस्जिद निर्माण में एमसी एक्ट का वायलेशन हुआ है. ऐसे में मस्जिद के निचली दो मंजिलें भी अवैध हैं, जिसे गिराया जाना चाहिए". एमसी कोर्ट ने संजौली मस्जिद को गिराने के आदेश (ETV Bharat)

मामले में संजौली के स्थानीय लोगों की तरफ से एडवोकेट जगतपाल ने कहा, "3 मई 2025 का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है. आज शिमला कमीश्नर कोर्ट ने संजौली मस्जिद को पूरी तरह से गिराने का आदेश पारित कर दिया है, जो दो फ्लोर बचे थे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर उसे भी एमसी कोर्ट ने पूर्ण रूप से अवैध माना है और उसे भी गिराने का आदेश दिया है". एडवोकेट जगतपाल ने कहा कि जैसा कि 5 अक्टूबर 2025 को एमसी कोर्ट के आदेश में संजौली समस्जिद की सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर गिराने का आदेश दिया गया था, आज संजौली मस्जिद की ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को लेकर सुनवाई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट का आदेश था कमीश्नर कोर्ट इस मामले को 6 हफ्ते के भीतर निपटारा करें, वो निपटारा आज हो गया है. जिसमें पूरी मस्जिद को गैर कानूनी माना गया है और इसे गिराने के आदेश दिए गए हैं. गौरतलब है कि संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला पिछले साल सुर्खियों में छाया रहा और ये मामला सड़क से लेकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा तक गूंजता रहा. हिंदू संगठनों के साथ-साथ स्थानीय लोगों ने राजधानी शिमला के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी अवैध निर्माण को गिराने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था. शिमला में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई थी. ये भी पढ़ें: संजौली मस्जिद मामले में हुई सुनवाई, 3 मई तक कोर्ट में दिखाने होंगे कागज, इस दिन आएगा फैसला

