हिमाचल के इन जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी, इस दिन तक खराब रहेगा मौसम - YELLOW ORANGE ALERT IN HIMACHAL

हिमाचल में एक बार फिर से मौसम खराब रहने वाला है. मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी रहा.

हिमाचल में फिर खराब होने वाला है मौसम
हिमाचल में फिर खराब होने वाला है मौसम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 3:19 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 11 अगस्त से प्रदेश में मौसम एक बार फिर खराब रहने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र ने खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं.

मानसून सीजन में हो रही भारी बारिश से हिमाचल आपदाओं से खासा प्रभावित रहा है. कई क्षेत्रों में जीवन अभी पटरी पर नहीं लौट पाया है. कई सड़कें, पुल, दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं. मानसून की बारिश हिमाचल में कहर बनकर टूटी है. अभी खराब मौसम से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है. एक बार फिर से हिमाचल में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है.

219 लोगों की हुई मौत

हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से 9 अगस्त तक 219 लोगों की मौत हुई है, जबकि 315 लोग घायल हुए हैं. 37 लोग अभी भी लापता हैं. इस दौरान 107 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है. इसके अलावा बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ से अब तक 2,324 कच्चे-पक्के घरों, दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 1,932 गोशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. इस दौरान 1,591 पालतु पशुओं की मौत हुई है. अब तक नुकसान का कुल आंकड़ा 1988 करोड़ रुपये पहुंच गया है. बारिश-भूस्खलन के चलते प्रदेश में अभी भी 362 सड़कें बंद हैं.

रात भर सड़क पर फंसे रहे ट्रक

मंडी में पंडोह से औट तक जगह-जगह भूस्खलन के चलते चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे शनिवार को 18 घंटे बाद बहाल हुआ. कालका-शिमला एनएच-5 भी रात भर बंद रहा. सुबह चार बजे गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई. रातभर सेब के ट्रक सड़क पर फंसे रहे. चक्कीमोड़ में वनवे ट्रैफिक के कारण शनिवार को भी जाम की स्थिति बनी रही.

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल में 11 अगस्त से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन में येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, चंबा, कांगड़ा, मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 12 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि चंबा, कांगड़ा, मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 13 अगस्त को ऊना, हमीरपु, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि कांगड़ा, मंडी सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट है. 14 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, सोलन में येलो अलर्ट जारी हुआ है. इसके साथ ही कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 13 और 14 अगस्त को किन्नौ, लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मौसम खराब रहेगा. ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश की संभावना है.

