शिमला में भारी लैंडस्लाइड, दो दिन तक बंद रहेगा सेंट एडवर्ड स्कूल

"स्कूल के पास हुए लैंडस्लाइड के कारण सुरक्षा की दृष्टि से सेंट एडवर्ड स्कूल 19 और 20 सितंबर को बंद रहेगा, ताकि स्कूली छात्रों को कोई परेशानी न हो और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे." - अनुपम कश्यप, डीसी शिमला

शिमला: राजधानी शिमला में बीते सप्ताह से हो रही भारी बारिश आफत बनती जा रही है. भारी बारिश का असर अब स्कूलों में पढ़ाई पर भी पड़ने लगा है. राजधानी शिमला में गुरुवार देर रात सेंट एडवर्ड स्कूल के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ. जिसके कारण यहां पर रास्ते बंद हो गए हैं. ऐसे में जिला प्रशासन ने दो दिन तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया है. इसको लेकर डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

सेंट एडवर्ड स्कूल में दो दिन की छुट्टी (Notification)

लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश सचिवालय खलिनी, बीसीएस, पंथाघाटी, विकासनगर, छोटा शिमला जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि ऐसे में लोग वैकल्पिक मार्ग आइएसबीटी, कनलोग, रामनगर, खलिनी बाईपास व तारा हॉल, लक्कड़ बाजार, आईजीएमसी रोड का प्रयोग करें. इसके अलावा हिमलैंड के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है.

शिमला के हिमलैंड में लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

हिमलैंड में फिर हुआ लैंडस्लाइड

गौरतलब है कि 16 सितंबर को शिमला के हिमलैंड में भी भारी लैंडस्लाइड हुआ था. जिसकी चपेट में रास्ते किनारे खड़ी कई गाड़ियां आ गई थी. जिसके चलते यहां पर यातायात ठप पड़ गया था. वहीं, एक बार फिर हिमलैंड में भारी लैंडस्लाइड हुआ है. जिसके चलते प्रशासन को सेंट एडवर्ड स्कूल को दो दिन के लिए बंद करना पड़ा. बीते दो सप्ताह पहले भी भारी बारिश के कारण जिले में कई दिनों तक स्कूलों को बंद रखा गया था.