ETV Bharat / state

शिमला का ब्रिटिश कालीन एडवर्ड गंज बाजार, कभी गूंजते थे खच्चरों के टाप, अब अनाज के साथ मसालों की खुशबू से है सराबोर - SHIMLA EDWARD GANJ MARKET

राजधानी शिमला में अंग्रेजों के जमाने का एडवर्ड गंज बाजार आज मसालों की खुशबू से सराबोर है. इसकी खासियत और किस्से जान रह जाएंगे दंग.

SHIMLA EDWARD GANJ MARKET
एडवर्ड गंज बाजार में हिमाचल के हर कोने से आते थे अनाज और उत्पाद (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 5:43 PM IST

6 Min Read

शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला का दिल अगर माल रोड है, तो उसकी धड़कनें एडवर्ड गंज की गलियों में गूंजती हैं. आज शिमला के एडवर्ड गंज बाजार को भले ही एक आम स्थानीय बाजार की तरह देखा जाए, लेकिन इसका इतिहास अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा हुआ है. इसकी नींव 1848 में रखी गई थी और उस दौर में यह शिमला की सबसे अहम व्यावसायिक जगहों में से एक थी. सर एडवर्ड के नाम पर इसका नामकरण हुआ था. सर एडवर्ड ने ही इसकी योजना बनाई थी. उस समय यह बाजार मुख्य रूप से अनाज मंडी हुआ करता था और पूरे हिमाचल से व्यापारी यहां माल लाकर बेचते थे.

अंग्रेजों के नक्शे में बनी थी एडवर्ड गंज बाजार की योजना

इतिहासकार सुमित वशिष्ट बताते है कि ब्रिटिश प्रशासन में काम कर रहे सर एडवर्ड ने 1848 में जब शिमला के विकास की दिशा में कदम उठाए, तो व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक सुव्यवस्थित बाजार की आवश्यकता महसूस की गई. इसी सोच से जन्म हुआ “एडवर्ड गंज बाजार” का. ब्रिटिश कालीन नक्शों में इसे 'Grain Market' यानी 'अनाज मंडी' के तौर पर चिन्हित किया गया था.

बहुत खास है शिमला का ब्रिटिश कालीन एडवर्ड गंज बाजार. (ETV BHARAT)

एडवर्ड गंज बाजार में पहुंचते थे ऊंट, खच्चर और बैल गाड़ियां

पुराने व्यापारी बताते हैं कि उस समय इस बाजार में स्थानीय किसान, व्यापारी, पहाड़ी इलाकों के लोग अपने उत्पाद खच्चरों और बैल गाड़ियों में लाते थे. रास्ते आज पक्के हैं, लेकिन उस समय की संकरी पगडंडियां और लकड़ी के पुल आज भी किस्सों में जिंदा हैं. खास बात यह थी कि पूरा गंज बाजार इंटरकनेक्टेड था. इसका मतलब यह है कि बाजार में कोई एक सिरे से चलो तो दूसरे सिरे तक बिना रास्ता बदले पहुंचा जा सकता था.

SHIMLA EDWARD GANJ MARKET
शिमला का ब्रिटिश कालीन एडवर्ड गंज बाजार (ETV BHARAT)

शिमला के 85 वर्षीय बुजुर्ग व्यापारी बताते हैं कि, "हमारे दादा जी बताते थे कि इस बाजार में खच्चरों के लिए भी अलग लेन होती थी. ऊपर से चलने वाला लकड़ी का पुल पूरी मार्केट को जोड़ता था. सब कुछ व्यवस्थित था. जैसे ब्रिटिश स्टाइल में होना चाहिए. बाजार की एक-एक आज भी अंग्रेजी हुकूमत की गवाही देती हैं."

हिमाचल के हर कोने से आते थे अनाज और उत्पाद

प्रारंभिक वर्षों में एडवर्ड गंज बाजार में मुख्य रूप से अनाज, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा जैसे फसलें बिकती थीं. साथ ही साथ हिमाचल के विभिन्न हिस्सों से ताजा सब्जियां, जड़ी-बूटियां, घी, शहद, लकड़ी के उत्पाद, और दूध से बनी वस्तुएं भी यहां लाई जाती थीं. किन्नौर, सिरमौर, मंडी और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों से व्यापारी यहां आते थे और यह एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन चुका था.

2000 के बाद मंडी से हटकर बाजारों की ओर रुख करने लगे लोग

एडवर्ड गंज बाजार के व्यापारी कहते हैं कि 90 के दशक के आखिर में जैसे-जैसे आधुनिक रिटेल शॉप्स, मॉल्स और किराना स्टोर हर मोहल्ले में खुलने लगे, वैसे-वैसे गंज बाजार की चमक फीकी होने लगी. वर्ष 2000 आते-आते लोगों ने अनाज मंडी से खरीदना बंद कर दिया और नजदीकी दुकानों से सामान लेना शुरू कर दिया.

SHIMLA EDWARD GANJ MARKET
अनाज के साथ मसालों की खुशबू से सराबोर एडवर्ड गंज बाजार (ETV BHARAT)

एडवर्ड गंज बाजार के एक व्यापारी संजय अग्रवाल, जो पिछले 40 वर्षों से इस बाजार में दुकान चला रहे हैं वह बताते हैं कि, "पहले तो सुबह 5 बजे से ही बाजार भर जाता था. अब ग्राहक कम आते हैं, लेकिन हमने अभी भी हार नहीं मानी है. हमने मसाले बेचने शुरू किए और यही हमारी नई पहचान बन गई है. अब बाजार मसाले की खुशबू से महक उठती है."

मसालों की खुशबू से बनी 'स्पाइस मार्केट' की खास पहचान

बाजार की पहचान अब पूरी तरह बदल चुकी है. आज इसे लोग 'मसाला मार्केट' के नाम से भी जानते हैं. केसर, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची से लेकर विदेशी मसाले तक यहां बिकते हैं. दुकानें छोटी हैं, लेकिन अनुभव बड़ा है. आज भी कई दुकानों में 3-4 पीढ़ियों से एक ही परिवार काम कर रहा है. राजेश ठाकुर, मसाला व्यापारी कहते हैं कि, "अब हमारे पास मसाले हिमाचल से नहीं, बल्कि केरल, राजस्थान और दक्षिण भारत से आते हैं, लेकिन ग्राहक स्थानीय हैं. शुद्धता और पुरानी पहचान ही हमारा ब्रांड है."

SHIMLA EDWARD GANJ MARKET
एडवर्ड गंज बाजार में हिमाचल के हर कोने से आते थे अनाज और उत्पाद (ETV BHARAT)

इंटरकनेक्टेड बाजार: आज भी वैसा ही जैसा 100 साल पहले था

एडवर्ड गंज बाजार की सबसे अनोखी बात इसका इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है. यह एक छत के नीचे कई गलियों से जुड़ा हुआ है. यह डिजाइन ब्रिटिश दौर की प्लानिंग का हिस्सा था. वास्तुकार अमरदीप शर्मा कहते हैं कि "ब्रिटिशर्स ने बाजार को इस तरह डिज़ाइन किया था कि बारिश और बर्फबारी में भी व्यापार बाधित न हो. यही कारण है कि आज भी ये इंटरलिंक है."

वहीं, शबनम देवी, जो पिछले 50 वर्षों से एडवर्ड गंज बाजार गंज में पापड़-बड़ी बेच रही हैं, बताती हैं कि "हमारे लिए यह सिर्फ बाजार नहीं, परिवार है. हर दुकानदार एक-दूसरे को नाम से जानता है. यहां कोई बाहरी नहीं होता. शांति और सद्भाव के साथ आज भी बाजार में सुचारू रूप से पापड़ बेच रहे हैं."

नई चुनौतियां और आधुनिकता की टक्कर

आज इस बाजार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. ऑनलाइन खरीदारी, मॉल्स की भीड़ और पार्किंग की समस्या जैसे मुद्दों ने इसकी रौनक कुछ हद तक छीन ली है, लेकिन व्यापारियों की कोशिश है कि पुरानी पहचान को नई सोच से जोड़ा जाए.

SHIMLA EDWARD GANJ MARKET
शिमला का एडवर्ड गंज बाजार (ETV BHARAT)

इतिहास से भविष्य की ओर एक कदम

एडवर्ड गंज बाजार आज भी समय के साथ बदल रहा है. कभी खच्चरों की टापों से गूंजता यह बाजार अब QR कोड और ऑनलाइन ऑर्डर की दुनिया में प्रवेश कर चुका है. मसालों की खुशबू, दुकानदारों की आत्मीयता और गलियों का आपसी जुड़ाव ये सब मिलकर इस बाजार को शिमला की आत्मा बनाते हैं. क्योंकि बाजार सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं होते, वे संस्कृति और पहचान की परतें होते हैं. एडवर्ड गंज इसी पहचान का नाम है. शिमला के दिल में बसी एक पुरानी, पर जीवित धड़कन है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

ये भी पढ़ें: हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला का दिल अगर माल रोड है, तो उसकी धड़कनें एडवर्ड गंज की गलियों में गूंजती हैं. आज शिमला के एडवर्ड गंज बाजार को भले ही एक आम स्थानीय बाजार की तरह देखा जाए, लेकिन इसका इतिहास अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा हुआ है. इसकी नींव 1848 में रखी गई थी और उस दौर में यह शिमला की सबसे अहम व्यावसायिक जगहों में से एक थी. सर एडवर्ड के नाम पर इसका नामकरण हुआ था. सर एडवर्ड ने ही इसकी योजना बनाई थी. उस समय यह बाजार मुख्य रूप से अनाज मंडी हुआ करता था और पूरे हिमाचल से व्यापारी यहां माल लाकर बेचते थे.

अंग्रेजों के नक्शे में बनी थी एडवर्ड गंज बाजार की योजना

इतिहासकार सुमित वशिष्ट बताते है कि ब्रिटिश प्रशासन में काम कर रहे सर एडवर्ड ने 1848 में जब शिमला के विकास की दिशा में कदम उठाए, तो व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक सुव्यवस्थित बाजार की आवश्यकता महसूस की गई. इसी सोच से जन्म हुआ “एडवर्ड गंज बाजार” का. ब्रिटिश कालीन नक्शों में इसे 'Grain Market' यानी 'अनाज मंडी' के तौर पर चिन्हित किया गया था.

बहुत खास है शिमला का ब्रिटिश कालीन एडवर्ड गंज बाजार. (ETV BHARAT)

एडवर्ड गंज बाजार में पहुंचते थे ऊंट, खच्चर और बैल गाड़ियां

पुराने व्यापारी बताते हैं कि उस समय इस बाजार में स्थानीय किसान, व्यापारी, पहाड़ी इलाकों के लोग अपने उत्पाद खच्चरों और बैल गाड़ियों में लाते थे. रास्ते आज पक्के हैं, लेकिन उस समय की संकरी पगडंडियां और लकड़ी के पुल आज भी किस्सों में जिंदा हैं. खास बात यह थी कि पूरा गंज बाजार इंटरकनेक्टेड था. इसका मतलब यह है कि बाजार में कोई एक सिरे से चलो तो दूसरे सिरे तक बिना रास्ता बदले पहुंचा जा सकता था.

SHIMLA EDWARD GANJ MARKET
शिमला का ब्रिटिश कालीन एडवर्ड गंज बाजार (ETV BHARAT)

शिमला के 85 वर्षीय बुजुर्ग व्यापारी बताते हैं कि, "हमारे दादा जी बताते थे कि इस बाजार में खच्चरों के लिए भी अलग लेन होती थी. ऊपर से चलने वाला लकड़ी का पुल पूरी मार्केट को जोड़ता था. सब कुछ व्यवस्थित था. जैसे ब्रिटिश स्टाइल में होना चाहिए. बाजार की एक-एक आज भी अंग्रेजी हुकूमत की गवाही देती हैं."

हिमाचल के हर कोने से आते थे अनाज और उत्पाद

प्रारंभिक वर्षों में एडवर्ड गंज बाजार में मुख्य रूप से अनाज, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा जैसे फसलें बिकती थीं. साथ ही साथ हिमाचल के विभिन्न हिस्सों से ताजा सब्जियां, जड़ी-बूटियां, घी, शहद, लकड़ी के उत्पाद, और दूध से बनी वस्तुएं भी यहां लाई जाती थीं. किन्नौर, सिरमौर, मंडी और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों से व्यापारी यहां आते थे और यह एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन चुका था.

2000 के बाद मंडी से हटकर बाजारों की ओर रुख करने लगे लोग

एडवर्ड गंज बाजार के व्यापारी कहते हैं कि 90 के दशक के आखिर में जैसे-जैसे आधुनिक रिटेल शॉप्स, मॉल्स और किराना स्टोर हर मोहल्ले में खुलने लगे, वैसे-वैसे गंज बाजार की चमक फीकी होने लगी. वर्ष 2000 आते-आते लोगों ने अनाज मंडी से खरीदना बंद कर दिया और नजदीकी दुकानों से सामान लेना शुरू कर दिया.

SHIMLA EDWARD GANJ MARKET
अनाज के साथ मसालों की खुशबू से सराबोर एडवर्ड गंज बाजार (ETV BHARAT)

एडवर्ड गंज बाजार के एक व्यापारी संजय अग्रवाल, जो पिछले 40 वर्षों से इस बाजार में दुकान चला रहे हैं वह बताते हैं कि, "पहले तो सुबह 5 बजे से ही बाजार भर जाता था. अब ग्राहक कम आते हैं, लेकिन हमने अभी भी हार नहीं मानी है. हमने मसाले बेचने शुरू किए और यही हमारी नई पहचान बन गई है. अब बाजार मसाले की खुशबू से महक उठती है."

मसालों की खुशबू से बनी 'स्पाइस मार्केट' की खास पहचान

बाजार की पहचान अब पूरी तरह बदल चुकी है. आज इसे लोग 'मसाला मार्केट' के नाम से भी जानते हैं. केसर, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची से लेकर विदेशी मसाले तक यहां बिकते हैं. दुकानें छोटी हैं, लेकिन अनुभव बड़ा है. आज भी कई दुकानों में 3-4 पीढ़ियों से एक ही परिवार काम कर रहा है. राजेश ठाकुर, मसाला व्यापारी कहते हैं कि, "अब हमारे पास मसाले हिमाचल से नहीं, बल्कि केरल, राजस्थान और दक्षिण भारत से आते हैं, लेकिन ग्राहक स्थानीय हैं. शुद्धता और पुरानी पहचान ही हमारा ब्रांड है."

SHIMLA EDWARD GANJ MARKET
एडवर्ड गंज बाजार में हिमाचल के हर कोने से आते थे अनाज और उत्पाद (ETV BHARAT)

इंटरकनेक्टेड बाजार: आज भी वैसा ही जैसा 100 साल पहले था

एडवर्ड गंज बाजार की सबसे अनोखी बात इसका इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है. यह एक छत के नीचे कई गलियों से जुड़ा हुआ है. यह डिजाइन ब्रिटिश दौर की प्लानिंग का हिस्सा था. वास्तुकार अमरदीप शर्मा कहते हैं कि "ब्रिटिशर्स ने बाजार को इस तरह डिज़ाइन किया था कि बारिश और बर्फबारी में भी व्यापार बाधित न हो. यही कारण है कि आज भी ये इंटरलिंक है."

वहीं, शबनम देवी, जो पिछले 50 वर्षों से एडवर्ड गंज बाजार गंज में पापड़-बड़ी बेच रही हैं, बताती हैं कि "हमारे लिए यह सिर्फ बाजार नहीं, परिवार है. हर दुकानदार एक-दूसरे को नाम से जानता है. यहां कोई बाहरी नहीं होता. शांति और सद्भाव के साथ आज भी बाजार में सुचारू रूप से पापड़ बेच रहे हैं."

नई चुनौतियां और आधुनिकता की टक्कर

आज इस बाजार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. ऑनलाइन खरीदारी, मॉल्स की भीड़ और पार्किंग की समस्या जैसे मुद्दों ने इसकी रौनक कुछ हद तक छीन ली है, लेकिन व्यापारियों की कोशिश है कि पुरानी पहचान को नई सोच से जोड़ा जाए.

SHIMLA EDWARD GANJ MARKET
शिमला का एडवर्ड गंज बाजार (ETV BHARAT)

इतिहास से भविष्य की ओर एक कदम

एडवर्ड गंज बाजार आज भी समय के साथ बदल रहा है. कभी खच्चरों की टापों से गूंजता यह बाजार अब QR कोड और ऑनलाइन ऑर्डर की दुनिया में प्रवेश कर चुका है. मसालों की खुशबू, दुकानदारों की आत्मीयता और गलियों का आपसी जुड़ाव ये सब मिलकर इस बाजार को शिमला की आत्मा बनाते हैं. क्योंकि बाजार सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं होते, वे संस्कृति और पहचान की परतें होते हैं. एडवर्ड गंज इसी पहचान का नाम है. शिमला के दिल में बसी एक पुरानी, पर जीवित धड़कन है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

ये भी पढ़ें: हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIMLA EDWARD GANJ MARKETEDWARD GANJ MARKET IN SHIMLABRITISH ERA EDWARD GANJ MARKETEDWARD GANJ MARKET SPICESSHIMLA EDWARD GANJ MARKET

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

पेड़ पर लग रहे दिल के आकार के सेब, छिलके के अंदर से लिखा है LOVE, प्रेमी जोड़ों में भारी डिमांड

"हिमाचल में जलवायु परिवर्तन का असर, बादल फटने से मच रही तबाही, सरकार करेगी अध्ययन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.