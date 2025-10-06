संजौली मस्जिद मामले में 30 अक्टूबर को आएगा जिला अदालत का फैसला, एमसी कमिश्नर कोर्ट ने दिया है अवैध हिस्सा गिराने का आदेश
हिमाचल के संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश मामले में जिला अदालत 30 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 8:41 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली की मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने से जुड़े मामले में शिमला की जिला अदालत अब 30 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. इस मामले में सोमवार को जिला अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने अदालत से उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की थी, लेकिन उन्हें ये समय नहीं दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि इस मामले में नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया था. उस आदेश को वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में चुनौती दी थी. नगर निगम शिमला की आयुक्त कोर्ट ने पिछले साल 5 अक्टूबर को मस्जिद की तीन ऊपरी मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था. फिर मामले में 3 मई 2025 को निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी गिराने के आदेश जारी किए थे. उस आदेश को वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में चुनौती दी थी.
सोमवार की सुनवाई में वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी ने उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग उठाई थी, लेकिन जिला अदालत ने इसे नामंजूर करते हुए 30 अक्टूबर को फैसला सुनाने की बात कहते हुए अपने आदेश सुरक्षित रख लिए.
यहां बता दें कि शिमला के उपनगर मल्याणा में एक झगड़े के बाद संजौली मस्जिद का विवाद उठा था. मल्याणा के एक स्थानीय दुकानदार पर अगस्त 2024 में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने हमला कर दिया था. हमले के बाद कथित रूप से आरोपी संजौली की मस्जिद में छिप गए थे. घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने मस्जिद के समक्ष प्रदर्शन किया. मामले ने तूल पकड़ा तो 11 सितंबर 2024 को संजौली में हिंदू संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया.
इस प्रदर्शन से पहले पिछली रात को ही संजौली में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी. रात में ही डीसी व एसपी शिमला ने पुलिस बल के साथ पूरे संजौली क्षेत्र में स्थिति का जायजा लिया. पुलिस बल व प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के बाद बल प्रयोग किया गया. साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार भी अलर्ट हुई.
विधानसभा के मानसून सेशन में इस मामले पर तीखी बहस हुई. सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में तीखे शब्दों में मस्जिद मामले को अवैध प्रवासियों के साथ जोड़ा. मामला बढ़ता देख संजौली मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधि 12 सितंबर 2024 को एमसी शिमला के आयुक्त के पास पहुंचे और अवैध हिस्से को खुद से ही गिराने की पेशकश की. एमसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस प्रस्ताव के बाद अगली सुनवाई में 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए थे.
उच्च न्यायालय ने भी एमसी कमिश्नर कोर्ट को निश्चित समय में फैसला देने के आदेश जारी किए थे. इस पर एमसी शिमला कमिश्नर कोर्ट ने मई 2025 में मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए उन्हें गिराने के आदेश जारी कर दिए. बाद में मुस्लिम संगठनों ने एमसी कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी. जिला अदालत ने चली सुनवाई के दौरान मामले में कई मोड़ आए. अब 30 अक्टूबर को जिला अदालत फैसला सुनाएगी.
