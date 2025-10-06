ETV Bharat / state

संजौली मस्जिद मामले में 30 अक्टूबर को आएगा जिला अदालत का फैसला, एमसी कमिश्नर कोर्ट ने दिया है अवैध हिस्सा गिराने का आदेश

संजौली मस्जिद ( FILE )

Published : October 6, 2025

शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली की मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने से जुड़े मामले में शिमला की जिला अदालत अब 30 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. इस मामले में सोमवार को जिला अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने अदालत से उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की थी, लेकिन उन्हें ये समय नहीं दिया गया है. उल्लेखनीय है कि इस मामले में नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया था. उस आदेश को वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में चुनौती दी थी. नगर निगम शिमला की आयुक्त कोर्ट ने पिछले साल 5 अक्टूबर को मस्जिद की तीन ऊपरी मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था. फिर मामले में 3 मई 2025 को निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी गिराने के आदेश जारी किए थे. उस आदेश को वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में चुनौती दी थी. सोमवार की सुनवाई में वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी ने उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग उठाई थी, लेकिन जिला अदालत ने इसे नामंजूर करते हुए 30 अक्टूबर को फैसला सुनाने की बात कहते हुए अपने आदेश सुरक्षित रख लिए. यहां बता दें कि शिमला के उपनगर मल्याणा में एक झगड़े के बाद संजौली मस्जिद का विवाद उठा था. मल्याणा के एक स्थानीय दुकानदार पर अगस्त 2024 में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने हमला कर दिया था. हमले के बाद कथित रूप से आरोपी संजौली की मस्जिद में छिप गए थे. घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने मस्जिद के समक्ष प्रदर्शन किया. मामले ने तूल पकड़ा तो 11 सितंबर 2024 को संजौली में हिंदू संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया.