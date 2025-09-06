ETV Bharat / state

संजौली के इस कोचिंग संस्थान पर गिरी गाज! डीसी ने दिए FIR दर्ज करने के निर्देश, जानें क्या है मामला?

जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करने पर डीसी अनुपम कश्यप ने संजौली स्थित निजी कोचिंग संस्थान के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए.

संजौली प्राइवेट कोचिंग संस्थान
संजौली प्राइवेट कोचिंग संस्थान (Shimla District Administration)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 4:50 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read

शिमला: जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने संजौली के निजी कोचिंग संस्थान पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, 3 और 4 सितंबर 2025 को जिला दंडाधिकारी की ओर से शिमला जिले में आपदा प्रबंधन 2005 के तहत सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए थे. लेकिन आरोप है कि डीसी के आदेशों की अवहेलना करते हुए संजौली में आकाश कोचिंग संस्थान में छात्रों की कक्षाएं चल रही थी. जिला प्रशासन की आदेशों की अवहेलना करने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं.

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा, "हमें आकाश कोचिंग सेंटर में कक्षाएं चलाए जाने को लेकर सूचना प्राप्त हुई थी. इसके बाद एडीएम की अगुवाई में मौके पर टीम भेजी तो कक्षाएं चल रही थी. जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 51, 52 और 53 की अवहेलना है. इसी के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए गए हैं. जिला में कहीं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि नियमों की अवहेलना की सूचना तुरंत प्रशासन को दें".

बता दें कि जिला प्रशासन को सोशल मीडिया से जानकारी मिली थी कि 3 और 4 सितंबर को आकाश कोचिंग सेंटर जिला प्रशासन के नियमों के खिलाफ बच्चों की कक्षाएं ले रहा है. इसके बाद उपायुक्त अनुपम कश्यप ने एडीएम पंकज शर्मा और तहसीलदार अपूर्व शर्मा को मौके पर निरीक्षण करने के लिए भेजा. शनिवार को टीम सुबह 10:10 बजे पहुंची तो आकाश कोचिंग सेंटर पर कक्षाएं चल रही थी. जब टीम ने निरीक्षण किया तो बच्चों के मोबाइल पर संस्थान की ओर से कक्षाएं लगाए जाने को लेकर संदेश भेजे गए थे.

वहीं, मौके पर मौजूद संस्थान ऑपरेशन हेड राजेश कुमार से टीम ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो संस्थान के परिसर और हाॅस्टल में रहते हैं. उनके लिए कक्षाएं लगाई गई हैं, लेकिन जब छात्रों से पूछा गया तो बहुत से छात्र ऐसे थे, जो परिसर और हॉस्टल के अंदर रहते ही नहीं थे. इसके बाद प्रशासन की टीम ने संस्थान के संचालन को लेकर विस्तृत अंतरिम रिपोर्ट उपायुक्त अनुपम कश्यप को सौंपी.

इस रिपोर्ट में मौके पर की गई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य सबूत भी संलग्न किए गए. जिसके बाद डीसी ने तुरंत फैसला लेते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है. टीम ने संजौली में एक अन्य कोचिंग सेंटर का निरीक्षण भी किया जो बंद पाया गया.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आसमानी आफत ने ली अब तक 360 लोगों की जान, ₹3979 करोड़ की संपत्ति बर्बाद

Last Updated : September 6, 2025 at 4:57 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAULI AAKASH COACHING INSTITUTESHIMLA DC ANUPAM KASHYAPFIR ON SANJAULI PRIVATE COACHINGDISASTER MANAGEMENT ACT 2005FIR AGAINST SHIMLA COACHING CENTRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जानें क्यों हिमाचल में इस बार हो रही भारी बारिश, 26 अगस्त को ही पीछे छूट गया चार महीने के रेनफॉल का आंकड़ा

कितने अमीर हैं हिमाचल के मंदिर ? इस मंदिर पर लक्ष्मी सबसे ज्यादा मेहरबान

हिमाचल में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर ये लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, विधानसभा में विधेयक पारित

पितृ पक्ष में करें ये काम, बरसेगा पितरों का आशीर्वाद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.