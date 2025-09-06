संजौली के इस कोचिंग संस्थान पर गिरी गाज! डीसी ने दिए FIR दर्ज करने के निर्देश, जानें क्या है मामला?

ETV Bharat / state

शिमला: जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने संजौली के निजी कोचिंग संस्थान पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, 3 और 4 सितंबर 2025 को जिला दंडाधिकारी की ओर से शिमला जिले में आपदा प्रबंधन 2005 के तहत सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए थे. लेकिन आरोप है कि डीसी के आदेशों की अवहेलना करते हुए संजौली में आकाश कोचिंग संस्थान में छात्रों की कक्षाएं चल रही थी. जिला प्रशासन की आदेशों की अवहेलना करने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं.

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा, "हमें आकाश कोचिंग सेंटर में कक्षाएं चलाए जाने को लेकर सूचना प्राप्त हुई थी. इसके बाद एडीएम की अगुवाई में मौके पर टीम भेजी तो कक्षाएं चल रही थी. जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 51, 52 और 53 की अवहेलना है. इसी के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए गए हैं. जिला में कहीं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि नियमों की अवहेलना की सूचना तुरंत प्रशासन को दें".

बता दें कि जिला प्रशासन को सोशल मीडिया से जानकारी मिली थी कि 3 और 4 सितंबर को आकाश कोचिंग सेंटर जिला प्रशासन के नियमों के खिलाफ बच्चों की कक्षाएं ले रहा है. इसके बाद उपायुक्त अनुपम कश्यप ने एडीएम पंकज शर्मा और तहसीलदार अपूर्व शर्मा को मौके पर निरीक्षण करने के लिए भेजा. शनिवार को टीम सुबह 10:10 बजे पहुंची तो आकाश कोचिंग सेंटर पर कक्षाएं चल रही थी. जब टीम ने निरीक्षण किया तो बच्चों के मोबाइल पर संस्थान की ओर से कक्षाएं लगाए जाने को लेकर संदेश भेजे गए थे.