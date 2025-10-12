शिमला शहर सिटी प्राइवेट बस चालक परिचालक की हड़ताल खत्म, ऑपरेटरों ने बदला फैसला

शिमला शहर सिटी प्राइवेट बस चालक परिचालक की हड़ताल खत्म, ऑपरेटरों ने बदला फैसला
क्षेत्रीय परिवहन ऑफिस शिमला में हुई बैठक के बाद बस ऑपरेटरों ने बदला फैसला. शिमला शहर सिटी प्राइवेट बस चालक परिचालक की हड़ताल खत्म.
Published : October 12, 2025 at 8:32 PM IST
शिमला: शिमला सिटी प्राइवेट बस ऑपरेटर संघ एवं निजी बस चालक परिचालक रविवार (12 अक्टूबर) को आरटीओ शिमला, अतिरिक्त निदेशक परिवहन एचआरटीसी के पदधिकारियाें और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई. इस बैठक में प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने मांगों को लेकर चर्चा की. बस ऑपरेटर की मांग पर सहमति बनने के बाद निजी बस चालक परिचालक संघ ने हड़ताल समाप्त कर दी है. इससे पहले निजी बस चालक एवं परिचालक सोमवार से हड़ताल पर जाने वाले थे.
शिमला सिटी निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव सुनील चौहान ने कहा है कि, "निजी बस चालक परिचालक संघ ने हड़ताल खत्म हो गई है. बैठक में बस ऑपरेटर की दो मांगों पर सहमति बनी है. अन्य मांगों को सरकार को भेजा जाएगा. बैठक में एचआरटीसी के सीजीएम पंकज सिंघल, डीएम शिमला देवासेन नेगी और आरटीसी शिमला मौजूद रहे."
क्या कहते हैं सिटी बस चालक परिचालक यूनियन के पदाधिकारी?
शिमला सिटी बस चालक परिचालक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि, शहर में ट्रैफिक जाम के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है. इसके लिए चालक परिचालक संघ ने शहर के 40 किलोमीटर के बाहर के दायरे से आने वाली बसों को पुराना बस स्टैंड की बजाए सीधे आई.एस.बी.टी. भेजने की मांग उठाई थी, लेकिन उनकी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है.
सिटी बस चालक परिचालक यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि, एचआरटीसी की स्कूल डयूटी वाली बसें सवारियां उठाती हैं, इसके कारण आए दिन एचआरटीसी एवं निजी बस चालक परिचालकों की लड़ाई होती है. डीजल डालने एवं चार्जिंग करवाने के लिए वर्कशॉप की बसें भी आते-जाते समय रास्ते से सवारियां उठा लेती हैं. इसके अलावा पुराना बस स्टैंड में निजी बस चालक परिचालकों के लिए रेस्टरूम की मांग की गई थी, यह मांग भी अभी तक पूरी नहीं हुई है.
सोमवार को रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण
बता दें कि, सोमवार, 13 अक्टूबर को शिमला के रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी होना है. इस अवसर पर शहर में भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के पहुंचने की संभावना है. इसके चलते शहर में रैली की भीड़ भी रहेगी. ऐसे में शहर में लोगों को सप्ताह के पहले दिन ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था. सप्ताह के पहले दिन कार्यालय एवं स्कूल जाने के लिए लोगों को समय से पहले ही घरों से निकलना पड़ता. शिमला सिटी निजी बस आपरेटर्स ने भी चालक परिचालकों के बस हड़ताल का समर्थन किया था.
