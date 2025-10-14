ETV Bharat / state

शिमला में हरियाणा रोडवेज की बस ने यूपी के युवक को कुचला, मौत

शिमला: राजधानी शिमला में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. ठियोग उपमंडल के फागु क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब हरियाणा रोडवेज की बस (नंबर HR55 GV 5355) ठियोग की ओर जा रही थी. इसी दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले दाबकी का रहने वाला युवक सरफराज बस के नीचे दब गया. इस हादसे में उसकी दोनों टांगें बुरी तरह कुचल गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

ठियोग पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के फौरन बाद स्थानीय लोगों ने घायल सरफराज को आईआईएमसी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस थाना ठियोग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पेशे से वेल्डर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले बाबूपुरा के रहने वाले मुस्तफा ने पुलिस दी शिकायत में बताया कि वह मृतक सरफराज को जानता था. मुस्तफा के बयान पर पुलिस ने शिकायत संख्या 119/25 धारा 281, 106(1) बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है.