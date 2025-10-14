ETV Bharat / state

शिमला में हरियाणा रोडवेज की बस ने यूपी के युवक को कुचला, मौत

शिमला के ठियोग में हरियाणा रोडवेज की बस के नीचे आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई.

Haryana Roadways Bus Accident
शिमला में बस एक्सीडेंट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 2:11 PM IST

2 Min Read
शिमला: राजधानी शिमला में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. ठियोग उपमंडल के फागु क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब हरियाणा रोडवेज की बस (नंबर HR55 GV 5355) ठियोग की ओर जा रही थी. इसी दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले दाबकी का रहने वाला युवक सरफराज बस के नीचे दब गया. इस हादसे में उसकी दोनों टांगें बुरी तरह कुचल गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

शिमला में दर्दनाक सड़क हादसा

ठियोग पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के फौरन बाद स्थानीय लोगों ने घायल सरफराज को आईआईएमसी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस थाना ठियोग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पेशे से वेल्डर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले बाबूपुरा के रहने वाले मुस्तफा ने पुलिस दी शिकायत में बताया कि वह मृतक सरफराज को जानता था. मुस्तफा के बयान पर पुलिस ने शिकायत संख्या 119/25 धारा 281, 106(1) बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज

एसपी संजीव गांधी ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, "पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है. शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है."

पहले भी इस क्षेत्र में हो चुके हैं हादसे

इससे पहले भी शिमला में इस तरह के हादसे हो चुके हैं, जिसमें ओल्ड बस स्टैंड में एक व्यक्ति बस के नीचे आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. उससे पहले भी ओल्ड बस स्टैंड में एक निगम की बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गयी थी. अब एक बार फिर से बस की नीचे आने से एक युवक के जान गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन सड़क दुर्घटना होने के बावजूद बस चालक तेज रफ्तार से और लापरवाही से गाड़ी चलाने से बाज नहीं आरहे हैं.

