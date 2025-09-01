ETV Bharat / state

असम में बोलीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की- पिछले 200 सालों से जारी है आदिवासी महिलाओं का संघर्ष, टी-ट्राइब का भी किया जिक्र - SHILPI NEHA TIRKEY IN ASSAM

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की असम में आयोजित जन शिकार उत्सव में शामिल हुई. इससे पहले उन्होंने सांसद गौरव गोगोई से मुलाकात की.

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ अन्य महिला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2025 at 12:08 PM IST

रांची: झारखंड की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की असम के दौरे पर गई थी. जहां उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में डिब्रूगढ़ जिला पुस्तकालय सभागार में आयोजित जनी शिकार उत्सव-2025 में शामिल हुई. इससे पहले वे असम कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई से मुलाकात की.

ऑल आदिवासी विमेंस एसोसिएशन ऑफ असम ( AAWAA ) एवं ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम ( AASAA ) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस उत्सव में शामिल शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अपनी विरासत को संभाल कर रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है. इस आयोजन में यूनेस्को की को-चेयरपर्सन डॉ सोनाझरिया मिंज सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी शामिल रहे.

जन शिकार उत्सव में शामिल हुई कृषि मंत्री (ETV BHARAT)

उरांव जनजाति की महिलाओं की वीरता का प्रतीक है जनी शिकार: कृषि मंत्री

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जनी शिकार की परंपरा उरांव जनजाति द्वारा हर 12 वर्ष पर मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है. यह मुगलों के खिलाफ आदिवासी महिलाओं की रोहतासगढ़ किले की जीत की याद दिलाता है. इस आयोजन में महिलाएं पुरुषों के वस्त्र पहनकर शिकार के लिए निकलती है. ये महिलाओं की वीरता और साहस को प्रदर्शित करता है.

शिल्पी नेहा ने कहा कि AAWAA ने 2025 से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की है, जो वर्षों से चली आ रही है. शिल्पी ने अपने संबोधन में कहा कि 12 वर्ष बाद बेशक कौन कहां रहेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन परंपरा ऐसी विरासत है जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए छोड़कर जाते हैं.

कृषि मंत्री का स्वागत करती असम की महिला (ETV BHARAT)

टी ट्राइब की समस्याओं का किया जिक्र

शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि 200 साल पुराने शोषण का दर्द असम के आदिवासी समाज से जुड़ा है. टी ट्राइब के लोग, राज्य में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा, कम वेतन पर ज्यादा काम करने की मजबूरी और सबसे ज्यादा जरूरी ST की सूची में अपना नाम दर्ज कराने के दर्द से जूझ रही है.

उन्होंने कहा कि असम में महिला सशक्तिकरण के लिए संघर्ष पिछले 200 वर्षों से चल रहा है. इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम सभी उनके साथ है. उन्होंने कहा कि इस धरती पर सबसे पहले बसने वाला कोई व्यक्ति या समाज है तो वो आदिवासी समाज है. लेकिन आदिवासी को एक सोची समझी साजिश के तहत वनवासी कहने की राजनीति होती है.

मंच पर मौजूद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (ETV BHARAT)

शिल्पी नेहा तिर्की ने आदिवासी समुदाय को आगाह करते हुए कहा कि आने वाला समय बेहद ही चुनौतीपूर्ण है. देश में 2014 के बाद से संविधान बदलने का षडयंत्र लगातार चल रहा है. बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर द्वारा मिला यह संविधान हम सबको जीने, रहने, बोलने, पढ़ने-लिखने की आजादी देता है, जिसे बदलने की साजिश केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार कर रही है. वह हमारे संवैधानिक अधिकार को छीनना चाहती है. देश के राष्ट्रपति से लेकर गांव के किसान तक को एक वोट देने का संवैधानिक अधिकार है.

मीडिया से बातचीत करती कृषि मंत्री (ETV BHARAT)

आज बिहार में 65 लाख लोगों से उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ा और दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार करने वाले लोगों के नाम शामिल हैं. ये समय खामोश रहने का नहीं है बल्कि संविधान की हकमारी के खिलाफ आवाज बुलंद करने का है. अगर हम अभी भी चुप रहे तो हमारा सबकुछ छीन लिया जाएगा.

लोगों को संबोधित करती मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (ETV BHARAT)

कांग्रेस BLA ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल हुई शिल्पी नेहा तिर्की

वही, असम दौरे पर गईं झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की असम कांग्रेस के BLA प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल हुई .उन्होंने कहा कि बिहार के बाद असम में भी SIR लाने की तैयारी चल रही है. मोदी सरकार देश से लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है.
असम प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आयोजित BLA ट्रेनिंग कार्यक्रम में असम कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद रहे. कृषि मंत्री ने कहा कि आज वोट चोर-गद्दी छोड़ का नारा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, जिससे भाजपा और केंद्र की सरकार घबराई हुई है.

