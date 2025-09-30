ETV Bharat / state

'राकेश किसी आइस्क्रीम बेचने वाले का नाम' शिल्पी गौतम हत्याकांड मामले में सम्राट चौधरी का बयान

पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के शिल्पी गौतम हत्याकांड को लेकर दिए गए बयान पर करारा हमला किया है. उन्होंने कहा कि राकेश किसी आइस्क्रीम बेचने वाले का नाम था, जो हाजीपुर का रहने वाला है. इसको (प्रशांत किशोर) कौन कहां-कहां से बुद्धि दे रहा है.

सम्राट चौधरी की सफाई: सम्राट चौधरी ने कहा कि शिल्पी गौतम कांड में सीबीआई ने पूरी तरह से जांच की. हम लोग को तो पता भी नहीं है और जिस राकेश की बात वह करते हैं, वह हाजीपुर का रहने वाला है. इनलोगों को बिहार के बारे में कुछ पता नहीं है.

"बिहार का रहने वाला है. पूरे देश को लूटकर आया है. सोचिए कहता है कि हमको (पीके) 241 करोड़ रुपये चंदा दिया. क्यों दिया भाई? अब राजनीति में आए हैं तो हिसाब देना होगा. कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है वह 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकती है?"- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

'सबका हिसाब होगा'-सम्राट चौधरी: सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि वो (प्रशांत किशोर) नौसिखिया नेता हैं. 1995 में हमें जेल में डाला गया. हमारे परिवार के 22 लोग जेल में थे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 किलोमीटर पैदल चलकर मेरे लिए विरोध प्रदर्शन किया था. मानवाधिकार आयोग ने बिहार की तत्कालीन लालू प्रसाद सरकार के खिलाफ कार्रवाई की. सबका हिसाब होगा, समय है, जनता तय करती है, जनता हिसाब देगी, जनता फिर से NDA की सरकार बनाएगी.