राजा रघुवंशी को ठिकाने लगाने सोनम ने बनाए कई प्लान, शिलांग पुलिस की चार्जशीट में खुलासा

ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में शिलांग पुलिस ने 790 पेज का चालान कोर्ट के सामने पेश कर दिया है. चालान में शिलांग पुलिस ने इस बात का जिक्र किया है, कि सोनम ने राजा की हत्या के दो असफल प्रयास किए थे. सोनम चाहती थी कि राजा को भीड़ वाले इलाके में गोली मारकर हत्या की जाए. जिससे हत्या को लेकर उसे कहानी नहीं बनानी पड़ती है. इसीलिए वह राजा को कामाख्या देवी मंदिर ले गई थी, लेकिन यहां वह अपनी प्लानिंग को अंजाम देने में असफल रही.

इंदौर: देश के सबसे हाईप्रोफाइल राजा-सोनम रघुवंशी केस में शिलांग पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. शिलांग पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान में कई बातों का जिक्र किया गया है. यह भी बताया गया है कि सोनम रघुवंशी ने राजा को मारने के लिए कई प्रयास किए थे. वह दो प्रयासों में असफल भी हो गई थी. इसके बाद तीसरी बार प्लानिंग कर उसने हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था.

तीसरे प्रयास में सोनम ने राजा को मारा

फिर शिलांग में पार्किंग इलाके में भी राजा को मारने का प्रयास किया गया, एक बार फिर सोनम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई थी. इसके बाद तीसरी बार सोनम ने राजा को मारने की प्लानिंग की. वह उसको सेल्फी लेने के बहाने खाई के पास ले गई, यहां पहले से मौजूद कॉन्ट्रैक्ट किलर ने पीछे से हमला कर राजा को मौत के घाट उतारा, फिर उसकी डेड बॉडी को खाई से नीचे फेंक दिया. इस तरह सोनम ने हत्याकांड को अंजाम दिलवाया.

स्कूटी पर आरोपी के साथ भागी थी सोनम

राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद सोनम और तीनों आरोपी आकाश, विशाल और आनंद स्कूटर से मौके से भागे गए थे. सोनम एक आरोपी के साथ स्कूटर पर जाते हुए सीसीटीवी में कैद भी हुई थी. इसका जिक्र भी शिलांग पुलिस ने अपने 790 पेज के चालान में जिक्र किया है. फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में शिलांग पुलिस ने कई और बातों का जिक्र भी किया है.

राजा का भाई पहुंचा शिलांग

बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी शिलांग पहुंच गए हैं. 790 पन्नों के चालान में शिलांग पुलिस ने और किन बातों का जिक्र किया है, उसका एडवोकेट के माध्यम से प्रशिक्षण करेंगे. आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए किस तरह के कदम उठाना है, उसको लेकर शिलांग में ही मौजूद अपने एडवोकेट से बात करेंगे.

सोनम के भाई गोविंद ने जारी कियो वीडियो

वहीं दूसरी ओर सोनम के भाई गोविंद ने भी एक वीडियो जारी किया है. जिसमें उसने कहा है कि "शिलांग पुलिस द्वारा चालान पेश कर दिया गया है. फिलहाल शिलांग पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है, उससे हम संतुष्ट हैं. चार्जशीट को लेकर किस तरह के सवाल जवाब होंगे, उसका इंतजार रहेगा. जो भी कोर्ट का फैसला रहेगा, उसके हिसाब से हम चलने को तैयार हैं.

राजा रघुवंशी मर्डर केस

गौरतलब है कि शादी के बाद हनीमून पर शिलांग गए इंदौर कपल की गुमशुदगी की खबर सबसे पहले मीडिया में आई थी. जिसके बाद शिलांग पुलिस लगातार दोनों की सर्चिंग कर रही थी, देखते ही देखते यह मुद्दा हाई प्रोफाइल हो गया था. यहां एमपी सरकार ने मेघालय सरकार से बात की थी. वहीं कई दिनों की सर्चिंग के बाद पति राजा का शव खाई में मिला था. जबकि पत्नी सोनम लापता थी.

वहीं कुछ दिनों बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया. इसके बाद मामले में खुलासा हुआ कि सोनम ने प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा की हत्या करवाई थी.