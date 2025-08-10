इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाली उनकी पत्नी सोनम की दादी की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि जब सोनम द्वारा राजा की हत्याकांड की घटना को अंजाम देने की बात सामने आई, तब से उसकी दादी बीमार चल रही थीं. संभवत बीमारी और सदमे के चलते ही उनकी मौत हुई है. सोनम के भाई सहित अन्य लोगों ने मीडिया से दूरी बना ली है और किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है.

शिलांग जेल में बंद है सोनम और राज

ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या कर दी गई थी. हत्या के आरोप उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज पर लगे हैं. सोनम और राज ने प्लानिंग के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी थी. शिलांग पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद से सोनम शिलांग जेल में बंद है. शिलांग पुलिस अपने स्तर पर अभी भी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.

सोनम ने की थी पति राजा की हत्या (ETV Bharat)

राजा हत्याकांड के बाद से सदमे में थी दादी

जब से सोनम का नाम इस पूरे हत्याकांड की घटना में आया था उसी समय से सोनम की दादी गंगोत्री बाई (75 साल) बीमार चल रही थी. परिजन उनका इलाज करवा रहे थे. वह घटना को लेकर डिप्रेशन में थी. संभवत इसी के चलते लंबी बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई. 8 अगस्त को सोनम की दादी का निधन हुआ है, इसका खुलासा सोनम के भाई गोविंद ने किया है.

प्रेमी राज के साथ सोनम रघुवंशी (ETV Bharat)

गोविंद ने की थी सोनम से मुलाकात की बात

दरअसल, जब मीडिया ने पिछले दिनों गोविंद ने बात की तो गोविंद ने बताया कि वह रक्षाबंधन पर शिलांग में जाकर सोनम से मुलाकात करेंगे. वह उसके मुंह से सुनना चाहता है कि उसने इस हत्याकांड के घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया. सोनम जब सारी बात उन्हें बताएगी तब वह मीडिया से बातचीत करेगा. लेकिन गोविंद रक्षाबंधन पर गोविंद शिलांग नहीं गया. जब मीडिया ने उससे जानना चाहा कि वह रक्षाबंधन पर शिलांग क्यों नहीं गया, तब गोविंद ने बताया कि, ''उसकी दादी का निधन हो गया है, इसलिए वह शिलांग नहीं जा पाया.''

जून में हुई थी राज की दादी की मौत

बता दें कि, राजा रघुवंशी हत्याकांड अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है. शिलांग पुलिस अभी भी मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. शिलांग पुलिस ने घटना से जुड़े 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिनमें से तीन आरोपियों की पिछले दिनों जमानत हो चुकी है, वहीं अभी भी पांच आरोपी शिलांग जेल में बंद हैं. जिसमें ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा सहित अन्य आरोपी शामिल हैं. बता दें कि सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा की दादी की मौत जून महीने में हो चुकी है. वह भी हत्याकांड की खबर से सदमें में थी. अब सोनम की दादी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया.

राजा की हत्या के बाद 10 दिन इंदौर में रही सोनम

उल्लेखनीय है कि, सोनम ने अपने से उम्र में छोटे प्रेमी की खातिर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी. सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी. 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए थे. जहां 23 मई से दोनों गायब थे, उनके फोन भी बंद आ रहे थे. परिजन की शिकायत पर पुलिस ने दोनों की तलाश शुरु की. जहां 2 जून को राजा का शव खाई से बरामद हुआ था. पुलिस सहित परिजन मानकर चल रहे थे की सोनम राजा के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है. तब से पुलिस लापता सोनम की तलाश में जुटी थी.

मामले में ट्विस्ट तब आया जब गायब होने के 17 दिन बाद 9 जून को सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर बैठी दिखाई दी. पुलिस उसे बरामद अपने साथ थाने लेकर आई जहां राजा हत्याकांड का खुलासा हुआ. अपने पति राजा रघुवंशी का शिलांग में मर्डर करने के बाद सोनम रघुवंशी इंदौर में 10 दिन रुकी रही.