इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बार फिर शिलांग पुलिस ने इंदौर में डेरा डाल लिया है. शिलांग पुलिस ने इंदौर डीसीपी क्राइम से मुलाकात की और जांच में सहयोग मांगा. शिलांग पुलिस टीम में 3 अधिकारी हैं, जो 2 दिन इंदौर में रहकर कुछ और सबूत जुटाएगी. बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी व प्रेमी राज कुशवाह के बीच मोबाइल कॉल डिटेल को लेकर कुछ और सबूत जुटाने के लिए शिलांग पुलिस पहुंची है.

इंदौर क्राइम ब्रांच करेगी शिलांग पुलिस का सपोर्ट

शिलांग पुलिस चौथी बार इंदौर में जांच करने के लिए पहुंची है. इस दौरान इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी से शिलांग पुलिस के तीनों अधिकारियों ने मुलाकात की. डेढ़ घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई. इंदौर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को साथ लेकर शिलांग पुलिस विभिन्न जगहों पर जांच करने की तैयारी कर रही है. इंदौर क्राइम ब्रांच के 3 अधिकारी शिलांग पुलिस के साथ रहेंगे, जो उन्हें इंदौर के विभिन्न जगहों पर ले जाकर जांच में सहयोग करेंगे.

इंदौर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी (ETV BHARAT)

सोनम और राजा के परिजनों से होगी मुलाकात

शिलांग पुलिस इंदौर में मुख्य रूप से सोनम और राज द्वारा खरीदे गए नए मोबाइल फोन को लेकर कुछ और सबूत जुटाने के लिए आई है. ये मोबाइल फोन हत्याकांड से पहले खरीदे गए थे, ये फोन कहां से खरीदे गए, इस बारे में शिलांग पुलिस पूरी जानकारी लेगी. बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी के भाई के साथ ही सोनम रघुवंशी के भाई व अन्य आरोपियों के परिजनों से भी शिलांग पुलिस पूछताछ कर सकती है. इंदौर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी ने बताया "शिलांग पुलिस एक-दो दिन इंदौर में रहेगी और अलग-अलग एंगल से जांच करेगी."

राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी व उसका प्रेमी (ETV BHARAT)

राजा रघुवंशी की शिलांग में हुई थी हत्या

उल्लेखनीय है कि राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए थे. आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी व 3 अन्य सुपारी किलर की मदद से राजा रघुवंशी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी. फिलहाल सोनम रघुवंशी के साथ ही उसका प्रेमी और 3 अन्य आरोपी शिलांग जेल में बंद हैं. इधर, राजा के परिजन सोनम के साथ ही सभी आरोपियों का नारको टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं. राजा के परिजनों ने शिलांग में इसके लिए हाई कोर्ट के वकील भी हायर किए हैं.