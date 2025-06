ETV Bharat / state

शिलांग हनीमून कपल का 1000 टेक्स्ट का राज, हत्यारों के खिलाफ अकाट सबूत - SONAM RAGHUWANSHI CASE UPDATE

ऐसे पकड़ी गई सोनम ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 10, 2025 at 7:14 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 11:00 AM IST 4 Min Read

इंदौर : शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम की पुलिस ने पूरी कुंडली तैयार कर ली है. अपने साथियों के साथ पति की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार हुई सोनम के खिलाफ ऐसे कई सबूत पुलिस को मिले हैं, जिससे उसकी अपराध में संंलिप्तता जाहिर होती है. शुरुआत में जिस शिलांग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे थे, उस शिलांग पुलिस ने सोनम रघुवंशी और उसके साथियों के खिलाफ ऐसे-ऐसे सबूत जुटाए हैं, जो हत्या की सारी कड़ियों को जोड़ रहे हैं. शिलांग पुलिस ने जुटाए टेक्निकल एविडेंस शिलांग पुलिस ने सबसे पहले प्रेस रिलीज कर बताया था कि हत्या के तीन आरोपी मध्य प्रदेश से ही हैं. दरअसल, इस मामले में सोनम और बाकी आरोपियों के बारे में कुछ भी कहने से पहले शिलांग पुलिस ठोस सबूत जुटाने में लगी हुई थी. सबूत हाथ लगते ही शिलांग पुलिस ने इंदौर पुलिस को भी इनपुट भेजे थे. सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सबसे पहले सोनम की पूरी कॉल हिस्ट्री भी खंगाली गई, जिसमें उसकी मामले में अन्य आरोपी व उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा से लंबे बातचीत के सबूत मिले. मेघालय डीजीपी ई नोगरांग ने सोनम रघुवंशी को इस मामले में आरोपी बताया है, यानी शिलांग पुलिस के पास ऐसे सभी ठोस सबूत मौजूद हैं. आरोपी सोनम रघुवंशी व मृतक राजा रघुवंशी (Etv Bharat)

Last Updated : June 10, 2025 at 11:00 AM IST