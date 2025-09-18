ETV Bharat / state

धमतरी: शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला, तीन गिरफ्तार, जानिए क्या था 172 पदों पर भर्ती का मामला

Published : September 18, 2025 at 7:14 AM IST | Updated : September 18, 2025 at 11:26 AM IST

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में वर्ष 2007 में हुए फर्जी शिक्षाकर्मी भर्ती मामले में मगरलोड पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों को बुधवार को धमतरी पुलिस ने जिला सत्र न्यायालय में पेश किया. कोर्ट ने आरोपियों को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. लंबे समय बाद तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद घोटाले को अंजाम देने वालों में हड़कंप मच गया है. पुलिस का कहना है कि बाकी के आरोपियों पर भी जल्द कार्रवाई होगी. 150 पदों पर 172 लोगों की भर्ती: धमतरी जिले के मगरलोड जनपद पंचायत अंतर्गत साल 2007 में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 की भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आई. शिकायतों के आधार पर साल 2011 में मगरलोड थाना में दो एफआईआर दर्ज की गई. जांच में यह तथ्य सामने आया कि फर्जी डिग्री, अनुभव प्रमाण पत्र और खेल प्रमाण पत्रों का उपयोग कर नियुक्तियां की गई थी. स्वीकृत 150 पदों की जगह 172 पदों पर भर्ती की गई. चयन और छानबीन समितियों ने अपने पारिवारिक सदस्यों को लाभ पहुंचाने जैसी गड़बड़ियां उजागर हुई. शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला (ETV Bharat Chhattisgarh) जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता कृष्णकुमार की शिकायत पर सीआईडी रायपुर द्वारा जांच की गई. जांच के बाद जुलाई 2022 में पूर्व जनपद पंचायत सीईओ कमला कांत तिवारी को भिलाई से गिरफ्तार किया गया. इस प्रकरण में लगभग 94 शिक्षाकर्मी नामजद किए गए, जिनमें से कई की सेवाएं समाप्त की गई. अदालती कार्रवाई के अंतर्गत 10 शिक्षाकर्मियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 5 वर्ष सश्रम कारावास और 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया. मुख्य आरोपी कमला कांत तिवारी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की है.

