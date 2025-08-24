ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में होंगे व्यापक सुधार, स्कूल में बच्चों को प्रताड़ित करना गलत, होगी कार्रवाई : मंत्री गजेंद्र यादव

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षा विभाग में व्यापक सुधार की बात कही है. दुर्ग में उन्होंने यह बयान दिया है.

Published : August 24, 2025 at 7:47 PM IST

दुर्ग: 20 अगस्त का दिन दुर्ग के राजनीतिक इतिहास के लिए अहम दिन साबित हुआ. इसी तारीख को दुर्ग शहर के बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री बनाया गया. साय कैबिनेट के विस्तार और गजेंद्र यादव को मंत्रीपद मिलने के बाद से दुर्ग वासियों में खुशी की लहर है. रविवार को दुर्ग में विधायक और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बीजेपी संगठन की तरफ से स्वागत किया गया. इस दौरान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षा विभाग के विकास और व्यापक सुधार पर जोर दिया.

जनता की उम्मीदों को पूरा करना मेरी प्राथमिकता: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि लंबे समय के बाद दुर्ग जिले को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिला है, जिससे जिले की जनता की अपेक्षाएं बढ़ गई है. उन्होंने कहा की मेरे प्रति कार्यकर्ताओं और जनता की उम्मीदों को पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी.

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का दुर्ग में हुआ स्वागत (ETV BHARAT)

"शिक्षा विभाग मे होंगे व्यापक सुधार": शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में व्यापक सुधार किए जाएंगे. प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए बेहतर माहौल बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा. इसके अलावा जेआरडी स्कूल में आए चोटी विवाद और अन्य स्कूल में धर्म के आधार पर बच्चों को प्रताड़ित करने की घटनाओं को शिक्षा मंत्री ने गंभीर बात बताया. उन्होंने कहा कि चोटी विवाद पर कार्रवाई होगी.

Education Minister On Stage
मंच पर बच्ची से बात करते शिक्षा मंत्री (ETV BHARAT)

किसी भी तरह के धार्मिक और शैक्षणिक विवादों को गंभीरता से लेते हुए समाधान किया जाएगा- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़

गजेंद्र यादव से लोगों को काफी उम्मीदें: इस स्वागत समारोह में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे. स्वागत समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि गजेंद्र यादव के कैबिनेट मंत्री बनने से जिले के विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी. अब जिले की जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग जैसे क्षेत्रों में ठोस पहल की जाएगी.

Education Minister Gajendra Yadav honored
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का सम्मान (ETV BHARAT)

अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने कहा कि गजेंद्र यादव को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जो जिले और राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. हमें विश्वास है कि गजेंद्र यादव शिक्षा क्षेत्र में मौजूद खामियों को दूर करते हुए विभाग को एक नई दिशा देंगे, जिससे छात्र-छात्राओं को व्यापक लाभ मिलेगा.

