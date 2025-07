ETV Bharat / state

बीजापुर में नक्सलियों ने 2 शिक्षादूतों की बेरहमी से हत्या की, पहले घर से उठाया फिर दी मौत - BIJAPUR SHIKSHA DOOT MURDER

बीजापुर हत्या ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : July 15, 2025 at 11:48 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 11:58 AM IST

बीजापुर: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगा रहे दो शिक्षादूतों की बीती रात नक्सलियों ने अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी. मृतक शिक्षादूतों की पहचान पिल्लूर निवासी विनोद मड्डे (32 वर्ष) जो कोंडापड़गु प्राथमिक शाला में पदस्थ थे. दूसरे शिक्षा दूत की पहचान सुरेश मेटा (28 वर्ष) के रूप में हुई है जो प्राथमिक शाला, टेकमेटा में पदस्थ थे. दोनों के शव गांव के पास जंगल में फेंके गए मिले हैं. जबरन घर से उठाकर नक्सलियों ने की हत्या: ग्रामीणों के अनुसार, बीती रात अज्ञात नक्सलियों ने दोनों को जबरन घर से उठाया, उनसे पूछताछ के बाद कुछ ही घंटों बाद उनकी हत्या कर दी. यह घटना फारसेगढ़ थाना क्षेत्र की है, परंतु इलाके में फैले डर के कारण ग्रामीण अब तक पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवा सके हैं. जानकारी मिल रही है नेशनल पार्क के दो शिक्षादूतों की हत्या की गई है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है-जितेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर

