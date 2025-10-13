ETV Bharat / state

लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला, गाड़ी क्षतिग्रस्त, समर्थकों के साथ कर्बला अब्बास बाग में धरने पर बैठे

मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है. कल्बे जव्वाद ने चेतावनी दी है कि जब तक कब्जा नहीं हटेगा, धरना जारी रहेगा.

समर्थकों के साथ धरने पर बैठे मौलाना कल्बे जव्वाद.
समर्थकों के साथ धरने पर बैठे मौलाना कल्बे जव्वाद. (Photo Credit; Kalbe Jawwad media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 9:44 PM IST

|

Updated : October 13, 2025 at 10:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला हुआ है. सोमवार शाम को कल्बे जव्वाद कर्बला अब्बास बाग में जमीन पर हो रहे कथित अतिक्रमण को देखने पहुंचे थे. इसी दौरान अवैध कब्जाधारियों ने उनकी कार पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया.

मौलाना कार के अंदर ही मौजूद थे, उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इससे नाराज मौलान समर्थकों के साथ कर्बला अब्बास बाग में ही धरने पर बैठ गए. उन्होंने चार नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है.

मौलाना ने मांगी थी पुलिस सुरक्षा : मौलाना के साथ मौजूद उनके सहयोगी आदिल फराज ने बताया कि कर्बला अब्बास बाग की जमीन पर लंबे समय से अवैध निर्माण चल रहा है. मौलाना कई बार प्रशासन को इस बारे में जानकारी दे चुके हैं. लेकिन कार्रवाई न होने पर वह खुद मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि मौलाना ने प्रशासन से सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी नदारद रही.

हमलावरों ने कहा- मारो-मारो : हमले के बाद मौलाना कल्बे जव्वाद अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए. उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक कर्बला अब्बास बाग से अवैध कब्जे नहीं हटाए जाते, धरना जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि हमलावर पहले गाड़ी के सामने आए और गाड़ी रोका. कहा कि मारो-मारो. जब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे तो मुजम्मिल, पंकज, महेंद्र और मतवाली सिराज ने हमला कर दिया. उनके साथ कुछ अन्य लोग भी थे, उनके नाम नहीं मालूम हैं

मौलाना ने कहा, यह जमीन धार्मिक स्थल की है, जिस पर भूमाफिया जबरन कब्जा कर रहे हैं. शासन और प्रशासन ने कई बार कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने कहा कि हमने थाने में तहरीर दी है. हमारी मांग है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, अगर नहीं गिरफ्तार किया गया तो हम लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे. इलाके में में कोई तनाव का माहौल नहीं है. बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है.

पुलिस ने दर्ज की FIR : एडीसीपी वेस्ट धनंजय कुशवाहा ने बताया कि कर्बला अब्बास बाग के केयरटेकर सैय्यद सारिम ने ठाकुरगंज थाने में घटना को लेकर लिखित शिकायत दी है. शिकायत में पंकज, मुजम्मिल, शाजान, रचित टंडन, सिराज सहित 20-25 लोगों पर जानलेवा हमला करने, गाड़ी तोड़ने और गाली-गलौज का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है. हमले में मौलाना की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें कोई चोट नहीं आई है.

यह भी पढ़ें : बहराइच में विधायक का पास लगी गाड़ी से सप्लाई की जा रही थी प्रतिबंधित दवाएं, कफ सिरप और कैप्सूल की अवैध पेटियां बरामद

Last Updated : October 13, 2025 at 10:55 PM IST

TAGGED:

MAULANA KALBE JAWWAD ATTACKED
MAULANA KALBE JAWWAD LUCKNOW
LUCKNOW NEWS
मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.