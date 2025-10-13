ETV Bharat / state

लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला, गाड़ी क्षतिग्रस्त, समर्थकों के साथ कर्बला अब्बास बाग में धरने पर बैठे

लखनऊ : ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला हुआ है. सोमवार शाम को कल्बे जव्वाद कर्बला अब्बास बाग में जमीन पर हो रहे कथित अतिक्रमण को देखने पहुंचे थे. इसी दौरान अवैध कब्जाधारियों ने उनकी कार पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया.

मौलाना कार के अंदर ही मौजूद थे, उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इससे नाराज मौलान समर्थकों के साथ कर्बला अब्बास बाग में ही धरने पर बैठ गए. उन्होंने चार नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है.

मौलाना ने मांगी थी पुलिस सुरक्षा : मौलाना के साथ मौजूद उनके सहयोगी आदिल फराज ने बताया कि कर्बला अब्बास बाग की जमीन पर लंबे समय से अवैध निर्माण चल रहा है. मौलाना कई बार प्रशासन को इस बारे में जानकारी दे चुके हैं. लेकिन कार्रवाई न होने पर वह खुद मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि मौलाना ने प्रशासन से सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी नदारद रही.

हमलावरों ने कहा- मारो-मारो : हमले के बाद मौलाना कल्बे जव्वाद अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए. उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक कर्बला अब्बास बाग से अवैध कब्जे नहीं हटाए जाते, धरना जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि हमलावर पहले गाड़ी के सामने आए और गाड़ी रोका. कहा कि मारो-मारो. जब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे तो मुजम्मिल, पंकज, महेंद्र और मतवाली सिराज ने हमला कर दिया. उनके साथ कुछ अन्य लोग भी थे, उनके नाम नहीं मालूम हैं