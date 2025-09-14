ETV Bharat / state

54 साल बाद खुलेगा तहखाना; बिहारी जी के खजाने की रखवाली करते हैं शेषनाग, सेवायत बोले- पहले भी हुई खोलने की कोशिश

तहखाना मंदिर के गर्भगृह में ठाकुरजी के सिंहासन के नीचे है, जिसे आखिरी बार 1970 में खोला गया था.

54 साल बाद बिहारी जी के खजाने को खोलने की तैयारी चल रही है.
54 साल बाद बिहारी जी के खजाने को खोलने की तैयारी चल रही है. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 14, 2025

Updated : September 14, 2025

मथुरा : बांके बिहारी मंदिर में स्थित मूर्ति का स्वरुप जितना मनमोहक है, उतना ही मंदिर रहस्यमय है. बांके बिहारी मंदिर में स्थित मूर्ति को लेकर मान्यता है कि इसमें कृष्ण और राधा का वास है. बांके बिहारी मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं. कहा जाता है कि मंदिर में गर्भगृह के नीचे बने तहखाने में खजाने की रखवाली बुजुर्ग शेषनाग करते हैं. उनकी बड़ी-बड़ी दाड़ी है.

54 साल बाद बांके बिहारी मंदिर का खजाना फिर खोलने की तैयारी है. यह तोशखाना मंदिर के गर्भगृह में ठाकुरजी के सिंहासन के नीचे है, जिसे आखिरी बार 1970 में खोला गया था. मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने इसे फिर से खोलने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्य टीम और मंदिर के तीन सेवायत को लेकर हाई पावर कमेटी बनाई है. पुलिस अधिकारी और मंदिर के सेवायत की मौजूदगी में तिजोरी खोलने को कहा है.

गर्भगृह के ठीक नीचे तहखाना बना हुआ है. (Video Credit; ETV Bharat)

गर्भगृह के नीचे बनी हैं 12 सीढ़ियां : बांके बिहारी मंदिर के सेवायत मोनू गोस्वामी ने बताया, ब्रिटिश काल में 1869 में मंदिर का वैष्णव परंपरा के अनुसार निर्माण कराया गया था. गर्भगृह के ठीक नीचे 12 सीढ़ियां बनी हुई हैं. दाहिने ओर नीचे उतरने पर एक कमरा बना है, इसी में भगवान को अर्पित सोने, चांदी और हीरे जवाहरात को रखा गया है. इसी कमरे को तोशखाना या बिहारी जी का खजाना भी कहा जाता है.

बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए हर रोज हजारों भक्त पहुंचते हैं.
बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए हर रोज हजारों भक्त पहुंचते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

ताला खोलने गए लोग डर कर भागे : सेवायत मोनू गोस्वामी ने बताया, 1970 के बाद से इस कमरे को नहीं खोला गया. पहले एक-दो बार तोशखाना को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली. लोग कमरा खोलने जाते थे, लेकिन ताला नहीं खोल पाते, डर कर भाग जाते थे. हमारे बाबा-दादा बताते थे कि तोशखाने की रखवाली बुजुर्ग शेषनाग करते हैं. उनकी बड़ी-बड़ी दाढ़ी है. हमने केवल सुना है, खजाना की तरफ कभी नहीं देखा और ना ही खोलने की कोशिश की.

तहखाने के पास दीवार पर बनाई गई प्रतिमा.
तहखाने के पास दीवार पर बनाई गई प्रतिमा. (Photo Credit; ETV Bharat)

खजाने के बारे में किसी को कुछ नहीं पता : सेवायत मोनू गोस्वामी ने बताया, उस खजाने में क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम. केवल इतना ही पता है कि उस खजाने की रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं. मुझे नहीं लगता कि बिहारी जी की तिजोरी कभी खुल पाएगी.

प्रतिमा में राधा-कृष्ण की छवी : मंदिर के सेवायत ने बताया, मथुरा-वृंदावन की रज-रज में राधा कृष्ण का वास है. वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में विराजमान प्रतिमा में बाई ओर राधा और दाहिने ओर कृष्ण की छवि दिखती है.

Last Updated : September 14, 2025

