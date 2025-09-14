ETV Bharat / state

54 साल बाद खुलेगा तहखाना; बिहारी जी के खजाने की रखवाली करते हैं शेषनाग, सेवायत बोले- पहले भी हुई खोलने की कोशिश

54 साल बाद बिहारी जी के खजाने को खोलने की तैयारी चल रही है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : बांके बिहारी मंदिर में स्थित मूर्ति का स्वरुप जितना मनमोहक है, उतना ही मंदिर रहस्यमय है. बांके बिहारी मंदिर में स्थित मूर्ति को लेकर मान्यता है कि इसमें कृष्ण और राधा का वास है. बांके बिहारी मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं. कहा जाता है कि मंदिर में गर्भगृह के नीचे बने तहखाने में खजाने की रखवाली बुजुर्ग शेषनाग करते हैं. उनकी बड़ी-बड़ी दाड़ी है. 54 साल बाद बांके बिहारी मंदिर का खजाना फिर खोलने की तैयारी है. यह तोशखाना मंदिर के गर्भगृह में ठाकुरजी के सिंहासन के नीचे है, जिसे आखिरी बार 1970 में खोला गया था. मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने इसे फिर से खोलने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्य टीम और मंदिर के तीन सेवायत को लेकर हाई पावर कमेटी बनाई है. पुलिस अधिकारी और मंदिर के सेवायत की मौजूदगी में तिजोरी खोलने को कहा है. गर्भगृह के ठीक नीचे तहखाना बना हुआ है. (Video Credit; ETV Bharat) गर्भगृह के नीचे बनी हैं 12 सीढ़ियां : बांके बिहारी मंदिर के सेवायत मोनू गोस्वामी ने बताया, ब्रिटिश काल में 1869 में मंदिर का वैष्णव परंपरा के अनुसार निर्माण कराया गया था. गर्भगृह के ठीक नीचे 12 सीढ़ियां बनी हुई हैं. दाहिने ओर नीचे उतरने पर एक कमरा बना है, इसी में भगवान को अर्पित सोने, चांदी और हीरे जवाहरात को रखा गया है. इसी कमरे को तोशखाना या बिहारी जी का खजाना भी कहा जाता है.

