'सगे बेटे-बहू और पोते ने मार डाला..'शेरघाटी राम मंदिर पुजारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा - GAYA MURDER CASE

गया के शेरघाटी राम मंदिर के पुजारी हत्याकांड का खुलासा हुआ है. पुलिस ने सगे बेटे, बहू और पोते को गिरफ्तार किया है-

पुजारी हत्याकांड में खुलासा (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 11:33 PM IST

गया : बिहार में गया जिले के शेरघाटी में राम मंदिर के पुजारी हत्याकांड पर सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने दो साल पुरानी इस गुत्थी को सुलझा लिया है और खुलासे में सामने आया कि हत्या में बेटे, बहू और पोते की संलिप्तता थी. संपत्ति के लालच में सगे बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली.

पुजारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा : गया के शेरघाटी शहर स्थित राम मंदिर के 80 वर्षीय पुजारी शिवरतन मिश्रा की संदिग्ध मौत का मामला 2023 में सामने आया था. उस समय इस घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने शुरू से ही इस मामले को संदिग्ध मानकर जांच शुरू की थी.

पोस्टमार्टम से भी नहीं खुल सका राज : पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुजारी की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था. इसके बाद पुलिस ने बेसरा जांच कराई. बेसरा की रिपोर्ट आने के बाद मामला हत्या का निकला. रिपोर्ट में सामने आया कि पुजारी की मौत जहर देने से हुई थी.

पुलिस जांच में बेटे, बहू और पोते की भूमिका उजागर : बेसरा रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अनुसंधान तेज किया. जांच में यह खुलासा हुआ कि पुजारी की हत्या उसके बड़े बेटे पवन मिश्रा ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर की थी. इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है.

संपत्ति हड़पने के लिए पिता को जहर देकर मार डाला : जानकारी के अनुसार संपत्ति हड़पने के लिए पवन मिश्रा ने साजिश रची. उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर अपने पिता को जहर दे दिया. पिता को कब्जे में रखने के बाद यह घटना अंजाम दी गई.

छोटे बेटे ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी : मामले की शुरुआत तब हुई जब पुजारी के छोटे बेटे दीपक मिश्रा ने हत्या की आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अब जाकर इस सनसनीखेज खुलासे के बाद तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

''राम मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में बेटा -बहू और पोता को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में मृतक का बड़ा बेटा पवन मिश्रा, उसकी पत्नी और उसका पुत्र भोलू मिश्रा शामिल हैं. फिलहाल पुलिस मामले में अग्रतर कार्रवाई कर रही है.'' - अजीत कुमार, थानाध्यक्ष, शेरघाटी

गया पुजारी हत्याकांडशेरघाटी राम मंदिर पुजारी हत्याकांडRAM MANDIR PUJARI MURDER CASEBIHAR NEWSGAYA MURDER CASE

