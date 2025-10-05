हाथी के हमले में चरवाहे की मौत, बलरामपुर के वाड्रफनगर की घटना
मृतक चरवाहा ग्राम मदनपुर के जंगल में मवेशी चराने गया इसी दौरान उसका सामना हाथी से हो गया.
बलरामपुर: इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही. ताजा घटनाक्रम वाड्रफनगर के महेवा सर्किल की है. यहां वन विभाग की मढ़ना बीट में बीते कई दिनों से 2 हाथी घूम रहे हैं. शनिवार को इलाके का चरवाहा सोहन सिंह ग्राम पंचायत मदनपुर के जंगल में मवेशी चराने गए. मवेशी चराने के दौरान सोहन सिंह का सामना हाथी से हो गया. गांव वालों के मुताबिक हाथी ने चरवाहे सोहन सिंह को सूंढ़ में उठाकर जमीन पर पटक दिया. मौके पर ही चरवाहे सोहन सिंह की मौत हो गई. मृतक चरवाहा सोहन सिंह ग्राम पंचायत मदनपुर का रहने वाला था.
हाथी ने ली चरवाहे की जान: मृतक चरवाहे के साथ जो बाकी लोग थे उन लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई. ग्रामीणों ने चरवाहे के मारे जाने की खबर उसके परिजनों और वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची. सोहन सिंह की बॉडी को वाड्रफनगर सिविल अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि सोहन सिंह की मौत हो चुकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया जाएगा.
वाड्रफनगर में घूम रहे 2 हाथी: दोनों हाथी पिछले कई दिनों से गुरमुटी ,मदनपुर, मढ़ना, पेंडारी, कोटराही के जंगलों में घूम रहे हैं. ये पूरा इलाका हाथी प्रभावित क्षेत्र में आता है. ग्रामीणों की शिकायत है कि हाथियों के होने की जानकारी वन विभाग की ओर से नहीं दी गई. वन विभाग की लापरवाही के चलते उनके गांव के चरवाहे की जान गई है. गांव वालों का कहना है कि अगर बाकी लोग मौके से नहीं भागते तो कई ग्रामीण हाथी के हमले में जख्मी होते.
वन विभाग ने कराई मुनादी: वाड्रफनगर रेंजर रामनारायण राम ने कहा कि हम ग्रामीणों को जागरुक करने के लिए लगातार सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से सूचित कर रहे हैं. साथ ही हमारी वन विभाग की टीम हाथी विचरण वाले गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने और जंगल की तरफ नहीं जाने की समझाइश भी दे रही है ताकि किसी तरह की घटना को रोका जा सके.
पीड़ित परिवार को मिलेगा वन विभाग से मुआवजा: मृतक के परिजनों को वन विभाग की तरफ से तात्कालिक रूप से आंशिक मुआवजा राशि दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष मुआवजा राशि का भुगतान मृतक के परिजनों को किया जाएगा. चरवाहे की मौत के बाद से इलाके में गम का माहौल है.
5 साल में हाथियों के हमले से मौतों की संख्या: छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित इलाकों में हाथी मानव संघर्ष पिछले एक दशक से चिंता का सबब बनता जा रहा है. सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर और बलरामपुर, धमतरी, गरियाबंद हाथी प्रभावित जिले हैं. वन विभाग के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राज्य में हाथियों के हमलों में 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
6 साल में 90 हाथियों की मौत: छत्तीसगढ़ वन विभाग ने बताया कि प्रदेश में पिछले 6 साल में कई कारणों से लगभग 90 हाथियों की मौत हुई है. जिनमें बीमारी, बिजली के झटके, एक्स्प्लोसिव चबाने की घटना शामिल है.
