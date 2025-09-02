श्योपुर: तेजा दशमी का पावन पर्व श्योपुर इलाके में धूमधाम से मनाया जा रहा है. जिले भर में वीर तेजाजी महाराज का भव्य मेला लगा हुआ है. इन मेलों में शामिल होने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. ऐसा ही मेला सामरसा गांव में लगा हुआ है, जिसमें चंबल नदी के घाट पर हजारों श्रद्धालु उमड़े थे. इसी बीच चंबल नदी के घाट पर ऐसी दृश्य देखा जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए.

आस्था और चमत्कार का अनूठा संगम

परंपरा के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी भोपा (पुजारी) ने चंबल नदी में डुबकी लगाई, लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर निकला तो उनके हाथ में एक काला सांप था. देखते ही देखते भोपा ने बिना किसी भय के उस सांप को अपने गले में डाल लिया. यह नजारा देखकर वहां उपस्थित लोग पहले तो हक्के-बक्के रह गए. एक मिनट के लिए तो सन्न हो गए थे, लेकिन जब लोगों ने देखा कि सांप शांत और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है.

चंबल नदी में पुजारी ने लगाई डुबकी (ETV Bharat)

जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर

फिर क्या था लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई. लोग जोर-जोर से जय कंकाली माता, जय तेजाजी महाराज के नारे लगाने लगे. पूरा इलाका नारों से गूंज उठा. वहीं भोपा कंधे पर सांप को लपेटे हुए नदी से निकलकर सीधा मंदिर की ओर बढ़े और श्रद्धालु उनके पीछे-पीछे चलते रहे. इस पूरे दृश्य को लोगों ने आस्था का चमत्कार बताते हुए देवी कंकाली माता और तेजाजी महाराज की कृपा करार दिया.

श्योपुर में उमड़ा आस्था का सैलाब (ETV Bharat)

हर साल होता है ऐसा अद्भुत नजारा

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि "यह घटना कोई पहली बार नहीं हुई है. सामरसा गांव में हर साल तेजा दशमी पर भोपा नदी में डुबकी लगाते है और जब वे पानी से निकलते हैं तो उनके हाथ में सांप अपने आप आ जाता है. लोग इसे आस्था और दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है. यह दृश्य देखने के लिए हर साल दूर-दूर से हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है."

भक्तों की उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनी चंबल नदी

चंबल नदी जो अपनी गहराई और उफान के लिए जानी जाती है. इस मौके पर धार्मिक आस्था का केंद्र बन जाती है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि चंबल की धारा में देवी-देवताओं की कृपा और शक्ति से भोपा के नदी में डुबकी लगाते ही हाथ में सांप आ जाता है. तेजा दशमी के अवसर पर मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना कर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं.