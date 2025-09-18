ETV Bharat / state

चीतों के पास नहीं भटक पाएंगे तेंदुए, कूनो टीम ने बदली रणनीति, मॉनिटरिंग होगी टाइट

उधर वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में तेंदुओं की संख्या चीतों के मुकाबले काफी ज्यादा है. वह चीतों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर भी होता है, ऐसे में चीतों को तेंदुओं से बचाना बेहद जरूरी है.

भोपाल: कूनो नेशनल पार्क में तेंदुए से संघर्ष के दौरान मादा चीता शावक की मौत की घटना के बाद अब कूनो प्रबंधन ने खुले जंगल में घूम रहे शावकों पर निगरानी बढ़ा दी है. कूनो प्रबंधन मां से दूर घूम रहे शावकों को उनकी मां तक पहुंचाने की कोशिश में जुट गया है. कूनो के जंगल में 14 चीते घूम रहे हैं, इसमें आशा, ज्वाला, गामिनी और उनके शावक शामिल हैं. शिकार को लेकर चीता और तेंदुए में हुई भिड़ंत के बाद अब कूनो प्रबंधन चीतों को तेंदुओं से दूर रखने की कोशिश में जुट गया है.

कूनो प्रबंधन चीतों के साथ तेंदुओं की कर रहा निगरानी

कूनो में चीतों को बसाए जाने के पहले तेंदुओं को दूसरे क्षेत्रों में खदेड़ा गया था, लेकिन माना जा रहा है कि छोटे जानवरों की तलाश में एक बार फिर तेंदुए कूनो के जंगलों में वापस पहुंचने लगे हैं. यही छोटे जानवर चीतों के भी शिकार होते हैं और यही वजह है कि पहली बार चीता और तेंदुओं का आमना-सामना हुआ है. चीता परियोजना के निदेशक उत्तम कुमार शर्मा के मुताबिक "कूनो के जंगल में आशा, ज्वाला और गामिनी अपने शावकों के साथ जंगल में हैं, उम्र बढ़ने के साथ ही शावक अपनी मां और भाई बहनों का साथ छोड़ अकेले जंगल में निकलने लगे हैं.

चीता और तेंदुए के बीच फाइट होने के बाद कोशिश की जा रही है कि अपनी मां से दूर अकेले घूम रहे शावकों को उनकी मां के पास पहुंचाया जाए. इसके लिए चीतों के शावकों की निगरानी बढ़ाई गई है."

मॉनिटरिंग करनी होगी और कड़ी

रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर एके खरे कहते हैं कि "तेंदुए और चीता की भिड़ंत में चीता की मौत होने की घटना चिंताजनक है. अमले को अब और सतर्कता बरतने की जरूरत है. पिछली गणना के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 3421 सामने आई थी, जबकि चीतों की संख्या सिर्फ 27 है, लेकिन जिस श्योपुर क्षेत्र में चीते हैं, वहां कमोवेश तेंदुओं की संख्या कम है. हालांकि चीतों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उम्मीद है कि चीता और तेंदुओं के टकराव कम हो, क्योंकि चीता आमतौर पर एक साथ रहते हैं, जबकि तेंदुआ अकेला ही होता है, लेकिन वन अमले को बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है."

विशेषज्ञ बोले खतरा चीतों को तेंदुओं को नहीं

रिटायर्ड अधिकारी एके खरे बताते हैं कि "चीता और तेंदुए की फाइट में खतरा चीता को ही है, इसलिए चीता को ही बचाना होगा. चीता के मुकाबले तेंदुआ ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा फुर्तीला है, आकार में बड़ा है और ज्यादा समझदार भी है. हालांकि वे कहते हैं कि जंगल में हुए टकराव में वन अमला कुछ नहीं कर सकता. वे कहते हैं कि गांधी सागर में चीतों की संख्या 3 हो गई है, हालांकि अभी यह बाड़े में हैं, लेकिन खुले जंगल में छोड़ते समय वन विभाग को देखना होगा कि वहां तेंदुओं का घनत्व कितना है.

तेंदुए और चीता में कौन-कितना ताकतवर

तेंदुए की ऊंचाई चीता के मुकाबले कम होती है, लेकिन वजन ज्यादा होता है. चीता बड़ी बिल्लियों की तुलना में अपने आकार के हिसाब से सबसे ताकतवर होता है. तेंदुआ इतना ताकतवर होता है कि अपने वजन से 10 गुना वजनी शिकार को भी खींचकर पेड़ की शाखाओं तक ले जा सकता है. तेंदुए के जबडे़ बेहद मजबूत होते हैं, जो उसे शिकार की हड्डियां तोड़ने में सक्षम बनाते हैं. तेंदुआ बहुत फुर्तीला और बहुत शातिर माना जाता है. वह शिकार पर छिपकर और चालाकी से हमला करता है. तेंदुआ 6 से 7 फीट तक की छलांग लगा सकता है. तेंदुए का औसतन वजन करीनब 90 से 100 किलो तक होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह तेज दौड़ भी सकते हैं. उनकी दौड़ने की रफ्तार 58 किलोमीटर तक होती है. तेंदुए आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं. वे पेड़ों पर चढ़कर छुपकर बैठ जाते हैं.

चीतों की खासियत