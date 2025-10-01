ETV Bharat / state

सैलानी कर सकेंगे चीतों के दीदार, कूनो प्रबंधन ने सफारी के लिए खोले द्वार, जानिए फीस

मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व घूमने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर, कूनो प्रबंधन ने खोले गेट, जंगल सफारी में बाघ-तेंदुओं के साथ देखिए चीते.

KUNO NATIONAL PARK GATE OPEN
Etv Bharat (KUNO NATIONAL PARK)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 6:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: 3 साल का समय गुजरने के बाद अब सैलानी सामने से चीतों को देखने की हसरत पूरी कर सकते हैं. 1 अक्टूबर 2025 यानि आज से कूनो नेशनल पार्क ने सैलानियों के लिए प्रवेश फिर से शुरू कर दिया है. बारिश के बाद मध्य प्रदेश में लगभग सभी टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं.

भारत में चीतों के पुनर्वास को लेकर 3 साल पहले चीता प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीका और नामीबिया से चीते भारत लाए गए और मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य उनका पहला घर बना. कई मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार अब चीतों की संख्या में इजाफा हुआ है. विदेशी के साथ भारत में जन्मे स्वदेशी चीते और शावक यहां के वातावरण में ढल चुके हैं.

TOURISTS SEE CHEETAH IN KUNO
चीतों को देख सकेंगे पर्यटक (KUNO NATIONAL PARK)

पहली बार सैलानियों को मिलेगा चीता देखने का मौका

भले ही चीता प्रोजेक्ट के चलते चीतों को लेकर कई नियम बनाये गए है. उनका पालन कड़ाई से किया जा रहा है, लेकिन इन चीतों को देखने की हसरत भारत के हर नागरिक के मन में है. शुरुआती दो वर्षों में तो सुरक्षा कारणों से चीते कूनो के बाड़े से बाहर नहीं आ पाए थे, लेकिन अब जब ज्यादातर चीतों को खुले जंगल में आजाद छोड़ दिया गया. तब से ही चीते अपनी टेरिटरी बनाने के लिए जमीन नाप रहे हैं.

KUNO JUNGLE SAFARI GYPSY FEE
कूनो प्रबंधन ने दी जानकारी (KUNO NATIONAL PARK)

कूनो के तीनों द्वार से मिलेगा प्रवेश

समय के साथ जब सब कुछ सामान्य हो रहा है तो सैलानी भी इन चीतों को करीब से देखना चाहते हैं. पर्यटकों की यह चाहत पूरी हो सके. इसलिए बारिश के बाद बुधवार यानी 1 अक्टूबर 2025 से कूनो प्रबधंन ने नेशनल पार्क के द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए हैं. इसके साथ ही इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है.

श्योपुर डीएफओ थिरुकुरल आर से मिली जानकारी के अनुसार हर साल के तरह इस बार भी कूनो नेशनल पार्क के तीनों एंट्री गेट ( टिकटोली, अहेरा और पीपलबावड़ी) खोल दिए गए हैं.

कूनो सफारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था

कूनो नेशनल पार्क में जंगल सफारी का मजा लेने के लिए सैलानियों को पहले से बुकिंग करनी होगी. ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से की जा सकती है. ऑनलाइन बुकिंग एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होगी. जबकि ऑफलाइन बुकिंग के लिए पर्यटकों को कूनो नेशनल पार्क के एंट्री गेट से पास बनवाना होगा. जिसके लिए तय फीस भी भरनी होगी.

KUNO TOURISTS JUNGLE SAFARI
शिकार को जबड़े में फंसाकर ले जाता चीता (KUNO NATIONAL PARK)

2 पालियों में सफारी का मजा ले सकेंगे सैलानी

सफारी की ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग के लिए पूरा शेड्यूल जारी किया गया है. यहां सफारी हर दिन दो पालियों में होगी. 1 अक्टूबर से मॉर्निंग सफारी के लिए बुकिंग का समय हर दिन सुबह 6 बजे से सुबह 6:30 तक रहेगा. सैलानी बुकिंग के बाद सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे.

SHEOPUR KUNO NATIONAL PARK
कूनो नेशनल पार्क (KUNO NATIONAL PARK)

वहीं इवनिंग शिफ्ट में बुकिंग दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक की जा सकती है. दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक पर्यटक सफारी का मजा ले सकते हैं. हालांकि नवंबर से जनवरी के बीच समय में मामूली बदलाव रहेगा.

सफारी के दौरान दिख सकेंगे चीते

कूनो के घने जंगलों में जंगली जानवरों के बीच घूमने के लिए यानी सफारी का मजा जिप्सी पर लेना है तो इसके लिए अलग से 2500 हजार रुपये खर्च करने होंगे. अगर सफर में गाइड भी चाहिए तो उसके लिए 800 रुपए की फीस भी कूनो प्रबंधन को देनी होगी.

हालांकि ये सबसे सुरक्षित तरीका होगा. सफारी का मजा लेने का और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है सफारी के दौरान आपको कोई चीता सामने से देखने को मिल जाए, क्योंकि वर्तमान में कूनो में 24 चीते हैं. जिनमें 8 वयस्क और 16 भारत में जन्मे चीते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHEOPUR KUNO NATIONAL PARKTOURISTS SEE CHEETAH IN KUNOKUNO TOURISTS JUNGLE SAFARIKUNO JUNGLE SAFARI GYPSY FEEKUNO NATIONAL PARK GATE OPEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

सपनों में मिलते हैं मन्नत पूरी होने के संकेत, बड़ा चमत्कारी है बड़वानी का बड़ी बिजासन माता मंदिर

छिंदवाड़ा के पंडाल में 4 घंटे बिना हिले डुले बैठी बेटियां, दुर्गा बन भक्तों को दे रही दर्शन

रावण को न्याय दिलाने कोर्ट जाएगा युवा ब्राह्मण समाज, दशहरा मैदानों पर फोड़ेंगे काली मटकी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.