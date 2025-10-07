ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के इस गांव में भूत कर रहे मजदूरी, सरपंच GRS को दे रहे कमाई का पैसा

मध्य प्रदेश के इस गांव में इंसान ही नहीं भूत भी कर रहे मजदूरी ( Getty Image )

अब अगर आप सोच रहे हैं कि, बिना हाजरी फरवरी से जुलाई महीने तक का भुगतान उसके बैंक खाते में चल गया होगा या ये मामला भ्रष्टाचार का होगा. तो आप सही सोच रहे हैं. ये दोनों ही बाते सहीं है. ऐसा आरोप है कि पंचायत में ये भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन अलग तरीके से. असल में महिला के मौत के बाद ही नहीं बल्कि मौत से पहले भी कई महीनों तक मजदूरी दर्ज कर भुगतान किया गया.

असल में ये पूरा मामला खितरपुर गांव की महिला से जुड़ा है. महिला का नाम ओम्बती जाटव है. ये महिला पिछले 6 महीने से गांव में सपने जॉबकार्ड संख्या 261-B पर मनरेगा योजना के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में मजदूरी कर रही है. उसके खाते में इस मजदूरी का भुगतान भी किया जा रहा है. बस अलग बात यह है कि, महिला की दो महीने पहले मौत हो चुकी है.

भूतों को रोजगार देने का काम मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित ग्राम पंचायत खितरपाल में किया जा रहा है. उन्हें रोजगार कोई और नहीं बल्कि गांव के सरपंच और सचिव उपलब्ध करा रहे हैं. इस मजदूरी के बदले उन्हें मेहनताना यानी दैनिक वेतन भी मिलता है. जो उनके बैंक खाते में आता है. वह बात अलग है कि, वह सरकारी कमाई बाद में 10 फीसदी काट कर सरपंच और रोजगार सहायक को ही दे दी जाती है. आप सुनकर चौंकिए नहीं, क्योंकि यह कोई मजाक नहीं बल्कि ग्राम पंचायत खितरपाल में चल रहे भ्रष्टाचार का आइना है. जिसका खुलासा खुद पंचायत की महिला उप सरपंच कर रही हैं.

श्योपुर: हमारे देश में मजदूर वर्ग को रोजगार मुहैया कराने और उन्हें आर्थिक मजबूती देने के लिए मनरेगा जैसी कुछ योजनाएं ग्राम पंचायत स्तर पर चल रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि, इन योजनाओं का लाभ इंसानों ही नहीं बल्कि भूतों को भी मिलता है. जो गांव के विकास में कराये जा रहे निर्माणों में मजदूरी करते हैं और उसका भुगतान भी मिलता है. अगर नहीं तो ये खबर आपको चौंका देगी.

ओंबती जाटव असल में सरपंच या सचिव की रिश्तेदार नहीं थी, बल्कि उसे घोटाले का जरिया बना लिया गया था, क्योंकि महिला पिछले 6 माह से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी. 13 जुलाई को उसकी बीमारी से लड़ते हुए मौत हो गई, लेकिन जिस वक्त वह बीमार थी और दूसरे शहरों में अपना इलाज करा रही थी. उसके नाम पर पंचायत में फर्जी मजदूरी मास्टर रोल में चढ़ाकर भुगतान दिखाया जा रहा था.

महिला की मेडिकल रिपोर्ट (ETV Bharat)

फर्जी मस्टर रोल से भुगतान, कमीशन देकर घोटाला

महिला के नाम पर भुगतान कोई और नहीं बल्कि गांव के सरपंच श्रीलाल और जीआरएस मनोज धाकड़ की मिलीभगत से किया जा रहा था. ये आरोप मामले का खुलासा करने वाली ग्राम पंचायत खितरपुर की उपसरपंच विजयलक्ष्मी शर्मा ने लगाया है. उनका आरोप है कि, "गांव के सरपंच, सचिव और जीआरएस ग्रामीणों के साथ मिलकर फर्जी मस्टररोल भरते हैं, मजदूरी कागजों में होती है और जब भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में आता है, तो 10 प्रतिशत कमीशन देकर बची हुई 90 फीसदी रकम सरपंच, सचिव और जीआरएस को मिल जाती है. कोई गड़बड़ ना हो इसके लिए इन मजदूरों के बैंक एटीएम-पासबुक भी इन्हीं लोगों के पास होते हैं."

ओंबती जाटव का मृत्यु प्रमाण पत्र (ETV Bharat)

बीमारी से लड़ते-लड़ते महिला ने तोड़ा दम

अब वापस आते हैं ओंबती जाटव पर, असल में 37 वर्ष की ओमबती जाटव पिछले 6 महीने से बीमार चल रही थी. उनके बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था. वे अपनी बीमारी से काफी परेशान थी. इसकी वजह से लंबे तक इलाज के लिए गांव से भी बाहर रही, आखिरकार ओंबती जाटव की बीमारी से लड़ते हुए 13 जुलाई 2025 की मौत हो गई. जो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रमाणित है.

ग्राम पंचायत खितरपुर की उपसरपंच का लिखित आरोप (ETV Bharat)

मरने के बाद भी मजदूरी दिखाकर किया भुगतान

हैरानी की बात यह है कि, ना सिर्फ जीते जी 1 मई 2025 से ओंबती के मरने के बाद 16 जुलाई 2025 तक उसे मनरेगा कार्य के तहत मजदूरी खाते में दी गई. जबकि वह मृत्यु से पहले श्योपुर छोड़ कर सबलगढ़, मुरैना, हिंडोन ग्वालियर और जयपुर में इलाज कराने गई थी और अचानक हालत खराब होने पर गांव में ही उसकी मौत हो गई. ऐसे में सवाल उठता है कि, जब ओंबती मजदूरी करने की स्थिति में नहीं थी, वह मजदूरी करने पंचायत में नहीं थी, तो उसका नाम मजदूरी रजिस्टर में क्यों डाला गया और उसे बिना मजदूरी किए मरने के बाद भी भुगतान क्यों किया गया.

'वृक्षारोपण किया नहीं निकाल लिए ढाई लाख रुपए'

इस पूरे मामले में उपसरपंच विजयलक्ष्मी शर्मा का आरोप है कि, "रोजगार सहायक मनोज कुमार धाकड़ के द्वारा वर्क कोड - 26421 मस्टर संख्या- 20576, 2082, 22543, 22548, 24125, 24126, दिनांक-10/07/25 से 03/08/25 तक वृक्षारोपण निर्माण कार्य सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर बिना धरातल पर कुछ कार्य किया. 258000 रुपए की राशि निकाली. साथ ही ग्राम पंचायत खितरपाल में रोजगार सहायक मनोज कुमार धाकड़ द्वारा सभी निर्माण कार्य एवं आवासों के जियो टैग गलत जगह किए गए हैं.

जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी

इस मामले में राजस्व विभाग को लिखित शिकायत भी की गई है. वहीं मामले में श्योपुर जिला पंचायत सीईओ सौम्या आनंद का कहना है कि "वे इस मामले की जांच कराएंगी. इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ ऑफिसर गुर्जर को शोकॉज नोटिस भी जारी किया है."