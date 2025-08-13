ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में ठाठ से बंगले में रहते हैं कड़कनाथ, 500 मुर्गों की सरकारी कर्मचारी करते हैं हुजूरी - SHEOPUR GOVT BUILDING KADAKNATH

श्योपुर में वन विभाग के लिए बने सरकारी बंगले में रहते हैं 500 कड़कनाथ मुर्गे. उनकी देखभाल में लगे रहते हैं वन विभाग के कर्मचारी.

सरकारी आवास में हो रहा कड़कनाथ मुर्गे का पालन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 5:37 PM IST

श्योपुर: आपने मुर्गे-मुर्गियों को आमतौर पर दड़बे या पोल्ट्री फॉर्म में रहते हुए देखा होगा. अगर हम कहें की मुर्गे बंगले में रहते हैं, तो शायद आप इस बात को सिरे से नाकार दें, लेकिन ये सच है. मध्य प्रदेश के श्योपुर में 500 से ज्यादा कड़कनाथ मुर्गे सरकारी बंगले में मजे कर रहे हैं. वीरान इलाके में बने इस बंगले में पहुंचने पर आपको इंसान दिखे या न दिखे, लेकिन खटर-पटर करते मुर्गे जरूर दिख जाएंगे. वहां जाने पर ऐसा लगता है मानो यह मुर्गों का कोई साम्राज्य हो जो इस वीराने में तेजी से फल-फूल रहा हो.

सरकारी बंगले में रहते हैं 500 कड़कनाथ मुर्गे

दरअसल, श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील के कूनो वन रेंज के सिरौनी इलाके में एक सरकारी बंगला है. यह सरकारी बंगला वन विभाग के एक बड़े अधिकारी को एलॉट है. इस हिसाब से यहां उन साहब के घर-परिवार का ऐशो आराम दिखना चाहिए, लेकिन यहां का नजारा ठीक उलट है. बंगले का दरवाजा खुलते ही पंख फड़फड़ाने की आवाज आती है. उसके साथ में एक अजीब सी दुर्गंध आती है जो वहां रह रहे 500 कड़कनाथ मुर्गों की होती है. इसके अलावा खटर-पटर के साथ मुर्गों की बांग की गूंज कानों में पड़ती है.

श्योपुर में वन विभाग के लिए बने सरकारी बंगले में रहते हैं 500 कड़कनाथ मुर्गे (ETV Bharat)

सरकारी कर्मचारी करते हैं मुर्गों की देखभाल

कड़कनाथ मुर्गे इस बंगले में ऐसे मजे काटते हैं जैसे सरकार ने वन विभाग के अधिकारियों नहीं बल्कि इन्हीं के लिए बनवाया हो. मुर्गे कभी बरामदे में बैठते हैं तो कभी लॉन में टहलते हैं. कभी जोर से बांग देते हैं और फिर दाना चुगने में मस्त हो जाते हैं. इससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इनकी देखभाल कोई सामान्य आदमी नहीं करता. जंगल की रखवाली के लिए नियुक्त सरकारी कर्मचारी ही इनके चारे-पानी और साफ सफाई का पूरा जिम्मा संभालते हैं. मानों इन कर्मचारियों के ये मुर्गे ही पूरा जंगल हों और यही उनका काम हो.

सरकारी कर्मचारी करते हैं मुर्गों की देखभाल (ETV Bharat)

ट्रांसफर की डर से कोई नहीं करता शिकायत

बरसात के मौसम में बंगले के आसपास कीचड़ जमा हो गया है. मुर्गों की बीट से चारों तरफ बदबू फैली हुई है, लेकिन किसी की मजाल जो इसकी शिकायत कर दे. नाम न बताने पर वन विभाग के एक कर्मचारी ने बताया कि हमें ये सब करने में शर्म आती है. हम तो चाहते हैं कि उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कर दें, लेकिन इस अफसर के खिलाफ बोलना खतरे से खाली नहीं है.

रेंजर के आवास पर हो रहा मुर्गों का पालन (ETV Bharat)

जिसने भी आवाज उठाई है, अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो चाहे न हो लेकिन शिकायत करने वाले का ट्रांसफर जरूर हो जाता है. कुल मिला जुलाकर ये सरकारी घर 500 से अधिक कड़कनाथ मुर्गों का आवास बन गया है. यहां वो खुले में मौज से रहते हैं. उनकी सेवा के लिए दिन रात सरकारी कर्मचारी लगे हैं. शायद यही वजह है कि यह बंगला अब सरकारी कम और एक प्राइवेट फॉर्म ज्यादा लगता है.

कड़कनाथ मुर्गे में क्या है खास

अब थोड़ा इस मुर्गे यानी कड़कनाथ के बारे में भी जान लेते हैं. कड़कनाथ मुर्गे का सर्वाधिक पालन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में होता है. यह सबसे महंगा मुर्गा माना जाता है. इसका रंग, खून, पंजे, मांस सब कुछ काले रंग का होता है. इसलिए इसे काले चिकन या काले मांस के नाम से भी जाना जाता है. अन्य प्रजाति के मुर्गों के मुकाबले यह जल्दी तैयार हो जाता है. यह चारे में बरसीम और चरी आदि खाते हैं. इसलिए इनके पालन में लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है.

बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है

कड़कनाथ मुर्गे के मांस में हाई प्रोटीन और कम कोलेस्ट्रॉल होता है. अन्य मुर्गों की तुलना में इसमें वसा कम होती है. कड़कनाथ मुर्गे का मांस स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. इसके मांस में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है. अपनी इन्हीं खूबियों के कारण इसकी मांग और इसका दाम अधिक है. बाजार में इस मुर्गे की कीमत लगभग 1200 रुपये प्रति किलो से लेकर 1800 रुपये प्रति किलो तक है.

