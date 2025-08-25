ETV Bharat / state

चीतों को आजादी पसंद, शावकों संग कूनो से भागी गामिनी, किया शिकार - SHEOPUR CHEETAH RUN AWAY

श्योपुर कूनो नेशनल पार्क से फिर भागे चीते, विजयपुर के जंगलों में मवेशी को बनाया शिकार. अलर्ट पर कूनो वन विभाग.

SHEOPUR CHEETAH RUN AWAY
शावकों संग कूनो से भागी गामिनी चीता (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 4:31 PM IST

श्योपुर: चीतों को कूनो नेशनल पार्क की धरती जरा कम रास आती है. तभी तो आए दिन चीते कूनो की सीमाओं को लांघकर दूसरे गांव और जंगलों की खाक छानते रहते हैं. एक बार फिर चीते कूनो छोड़कर दूसरे जंगल में घूमते नजर आए. विजयपुर तहसील के गसवानी गांव में इन दिनों मादा चीता गामिनी और उसके 4 शावक चर्चा का विषय बने हुए हैं. सोमवार को इन चीतों ने गांव के पास एक गौवंश का शिकार किया.

कूनो से बाहर घूम रहे चीते

कूनो नेशनल पार्क से निकलकर विजयपुर तहसील के गसवानी गांव में मादा चीता गामिनी और उसके 4 शावक घूम रहे हैं. सोमवार को इन चीतों ने गांव के पास एक गौवंश का शिकार किया. जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि चीते सड़क किनारे खुलेआम शिकार कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. कई बार चीते पार्क से निकलकर गांवों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर, इसलिए है क्योंकि ये चीते विजयपुर मोहना मुख्य मार्ग से महज 100 मीटर की दूरी पर देखे गए हैं.

SHEOPUR CHEETAHS HUNTED CATTLE
विजयपुर के गांव में चीता ने किया शिकार (ETV Bharat)

श्योपुर ग्रामीणों में दहशत

ये रास्ता प्रसिद्ध छिमछिमा हनुमान मंदिर तक जाता है. जहां हर रोज हजारों श्रद्धालु पैदल झंडा चढ़ाने निकलते हैं. ऐसे में लोगों के बीच खौफ और नाराजगी दोनों बढ़ गई है. ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि अगर चीते किसी इंसान पर हमला कर देते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी? बार-बार चीतों का गांव तक पहुंचना क्या वन विभाग की लापरवाही नहीं है? इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि कूनो से बाहर निकलकर गांवों तक पहुंचे ये चीते अब सिर्फ वन विभाग ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं.

कूनो वन विभाग अलर्ट

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और चीतों की ट्रैकिंग शुरू कर दी कूनो सैंक्चुरी के डीएफओ आर. थिरुकुराल का कहना है चीता स्वभाव से घूमने फिरने वाला जानवर है, लेकिन इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ग्रामीणों को घबराने की जरूरत नहीं है.

