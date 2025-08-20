श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला अस्पताल में लापरवाही का एक मामला सामने आया है. जहां डिलीवरी के लिए भर्ती एक प्रसूता ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दे दिया. सीधे फर्श पर गिरने के कारण नवजात को चोटे आई हैं. प्रसव पीड़ा के चलते महिला को 17 अगस्त को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. परिजन नॉर्मल डिलीवरी चाहते थे, लेकिन महिला की हालत देखते हुए डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की बात कही थी. परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

ऑपरेशन के लिए किया गया था भर्ती

श्योपुर जिले के बड़ौदा तहसील के राजौरा गांव की रहने वाली संतरा बाई को 17 अगस्त को प्रसव पीड़ा हुई. परिजन प्रसूता को जिला अस्पताल ले गए, ताकि सुरक्षित प्रसव हो सके. जहां डॉक्टरों ने महिला की हालत देखते हुए ऑपरेशन करने की बात कही. हालांकि परिजन नॉर्मल डिलीवरी चाहते थे. वे ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर बाद में वे ऑपरेशन के लिए मान गए. इसके बाद डॉक्टरों ने महिला को भर्ती कर लिया.

बाथरूम में पैदा हो गया बच्चा

प्रसव पीड़ा से जूझ रही संतरा बाई मंगलवार को अपनी सास के साथ बाथरूम गई, जहां वहीं फर्श पर बच्चा पैदा हो गया. सास ने तुरंत चिल्लाकर मदद मांगी तो हॉस्पिटल स्टाफ मौके पर पहुंचा और बच्चे और मां को बाथरूम से बाहर लाया गया. फर्श से टकराने की वजह से नवजात को चोटें भी आई हैं. इस वजह से उसे एसएनसीयू में भर्ती किया गया है. वहीं महिला के परिजनों का आरोप है कि नर्सों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और अच्छे से देखरेख नहीं की गई. इसी वजह से ऐसी स्थिति बनी.

'जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी'

इस पूरे मामले को लेकर श्योपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. दिलीप सिकरवार का कहना है कि "मामला जानकारी में आया है. यह गंभीर विषय है. यदि किसी डॉक्टर या नर्स ने इस तरह की लापरवाही बरती है तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा. साथ ही जांच के बाद नियमानुसार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी." सिविल सर्जन के मुताबिक जिला अस्पताल में भर्ती जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.