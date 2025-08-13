श्योपुर/सवाई माधोपुर: कूनो नेशनल पार्क से लगातार बाहर घूम रहे दो चीते मध्य प्रदेश की सीमा पार कर राजस्थान में दाखिल हो गए. इनमें से एक मादा चीता ज्वाला सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील के करीरा गांव पहुंच गया. जहां उसने एक चरवाहे के बाड़े में घुसकर बकरी पर हमला कर दिया. लेकिन वन विभाग की टीम चीते के जबड़े से बकरी को खींच लाई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कूनो से राजस्थान पहुंचा चीता

मंगलवार सुबह का समय था, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील के करीरा गांव में लोग रोज की तरह अपने मवेशियों की देखभाल में जुटे थे. हवा में हल्की ठंडक थी और खेतों के किनारे बकरियां चर रही थीं. लेकिन अचानक, गांव की शांति को एक सिहरन भरी हलचल ने तोड़ दिया. कूनो नेशनल पार्क से भटककर आया एक चीता गांव में घुस चुका था.

कूनो से भागकर राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे दो चीते (ETV Bharat)

चीते ने बकरी पर किया हमला

यह वही चीते में से एक था जो पिछले कुछ दिनों से कूनो की सीमा से बाहर घूमते देखे जा रहे थे. इस बार उसने मध्य प्रदेश की सरहद पार कर राजस्थान में कदम रख दिया. ग्रामीणों के अनुसार, शिकारी सीधे एक पशु चरवाहे के बाड़े की तरफ बढ़ा, जहां कई बकरियां बंद थीं. चीते ने बकरी को अपने जबड़ों में दबोच लिया और घसीटकर बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा. इसी बीच वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. फिर शुरू हुआ हैरतअंगेज मंजर. एक ओर चीता बकरी को अपनी तरफ खींच रहा था, दूसरी ओर वन अमला बकरी को छुड़ाने के लिए खींचतान कर रहा था.

दो फीट की दूरी, मौत और जिंदगी की रस्साकशी

फिर जो मंजर देखने को मिला, वह रोमांच और डर से भरा था. चीता अपने जबड़ों में बकरी को खींच रहा था, जबकि दूसरी ओर वन विभाग की टीम बकरी को छुड़ाने के लिए जोर लगा रही थी. दोनों के बीच महज़ दो फीट का फासला था. एक तरफ जंगली शिकारी की ताकत, दूसरी तरफ इंसानों का साहस. चीता कई बार बकरी को घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने की कोशिश करता, लेकिन वन अमला भी पीछे हटने को तैयार नहीं था. यह खींचतान कई मिनट तक चली.

ग्रामीणों में दहशत, वीडियो वायरल

काफी देर तक चली इस खतरनाक रस्साकशी में आखिरकार वन विभाग बाजी मार ले गया और बकरी को सुरक्षित छुड़ा लिया. पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. लोग इस हैरतअंगेज टकराव को देखकर दंग हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर वन विभाग नहीं आता तो बकरी चीते का शिकार बन जाती. हालांकि, ग्रामीणों में अब डर का माहौल है. करीरा गांव के एक ग्रामीण ने बताया, "हम तो समझ गए थे कि बकरी अब बचने वाली नहीं है, लेकिन वन विभाग के लोग समय पर पहुंच गए. अब तो डर है कि कहीं यह चीता फिर से गांव में न आ जाए.''

कूनो नेशनल पार्क की डीएफओ आर थिरुकुरल का कहना है कि, ''चीता सुरक्षित है, जानवरों की आदत होती है यहां वहां जाने की. हमारी टीम लगातार उन पर निगरानी रखती हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''वन विभाग की टीम के द्वारा चीते को ट्रेंकुलाइज कर लिया गया है और उसे ट्रेंकुलाइज करके वापस कूनो नेशनल पार्क लाया गया है.''

पार्क की सीमाओं पर सवाल

यह घटना सिर्फ एक बकरी के बच जाने की कहानी नहीं है, बल्कि कूनो प्रोजेक्ट के भविष्य पर भी सवाल खड़े करती है. आखिर क्यों बार-बार चीते पार्क से बाहर निकलकर इंसानी बस्तियों तक पहुंच जा रहे हैं? और अगर किसी दिन यह टकराव इंसानी जान पर बन आया, तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर गुस्साए ग्रामीणों ने चीतों को नुकसान पहुंचा दिया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी.