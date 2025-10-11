ETV Bharat / state

बिहार में 62 लाख कैश बरामद, चुनाव से पहले शिवहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस और उड़न दस्ते ने एक वाहन से 62 लाख रुपये नगद जब्त किया है. आयकर विभाग जांच करेगा.

शिवहर: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिवहर जिले में एक बड़ी कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया है. जिले की पुलिस और उड़न दस्ता (फ्लाइंग स्क्वॉड) की संयुक्त टीम ने शहर के जीरो माइल इलाके में एक चार पहिया वाहन से 62 लाख रुपये की नगदी जब्त की है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब जिला प्रशासन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है.

दूसरे चरण के मतदान से पहले सतर्कता: शिवहर विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है. मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई है. इस नगदी की बरामदगी को चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अवैध धन से जोड़ा जा रहा है. चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के तहत यह कार्रवाई धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

आयकर विभाग की जांच शुरू: जब्त की गई भारी राशि की सूचना तुरंत आयकर विभाग को दी गई है. स्थानीय पुलिस के अनुसार, आयकर विभाग की टीम जल्द ही मौके पर पहुंचकर इस मामले की गहन जांच शुरू करेगी. यह पता लगाया जाएगा कि यह नगदी कहां से आई और इसका उपयोग कहां किया जाना था. चुनाव आयोग के नियमों के तहत इस तरह की बरामदगी की जांच बेहद सख्ती से की जाती है ताकि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे.

वाहन चालक से सघन पूछताछ: शिवहर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शैलेश कुमार ने इस बरामदगी की पुष्टि करते हुए बताया कि वाहन चालक से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह राशि किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल से संबंधित है या नहीं. आचार संहिता लागू होने के बाद इतनी बड़ी राशि का पकड़ा जाना प्रशासन की सक्रियता और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

“62 लाख रुपये की नगदी बरामदगी की पुष्टि हुई है. वाहन चालक से सघन पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह राशि किससे संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या था.”- शैलेश कुमार, एसपी, शिवहर

उड़न दस्ता की सक्रियता: अपर थाना अध्यक्ष जजा अली ने बताया कि उड़न दस्ता और पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन जांच के दौरान इस नगदी को जब्त किया. उन्होंने कहा, “वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन से 62 लाख रुपये बरामद किए गए। हमने तुरंत दंडाधिकारी और आयकर विभाग को सूचित किया। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.”

“शिवहर पुलिस की उड़न दस्ता दल की टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन से 62 लाख नगद बरामद किया गया. उस समय वहां पर मौजूद दंडाधिकारी को हमने सूचना दी. इसके बाद हमने इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.”-जजा अली, अपर थानाध्यक्ष

आचार संहिता का सख्त पालन: चुनाव आयोग ने बिहार में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत पूरे राज्य में 824 उड़न दस्ता टीमें तैनात की गई हैं. साथ ही, शिकायत दर्ज करने के लिए 1950 कॉल सेंटर नंबर भी उपलब्ध कराया गया है. इन उपायों का उद्देश्य अवैध गतिविधियों, विशेष रूप से धन और शराब के दुरुपयोग को रोकना है.

नागरिकों के लिए सावधानियां: चुनाव आचार संहिता के दौरान आम नागरिकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है. 50,000 रुपये से अधिक नगदी लेकर चलने पर बैंक निकासी पर्ची या संबंधित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है. लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन भी अवैध माना जाएगा. वाहनों की सघन जांच को देखते हुए सभी जरूरी कागजात साथ रखने की सलाह दी गई है. 14 नवंबर तक इन नियमों का पालन कर नागरिक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में योगदान दे सकते हैं.

