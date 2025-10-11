ETV Bharat / state

बिहार में 62 लाख कैश बरामद, चुनाव से पहले शिवहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

शिवहर: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिवहर जिले में एक बड़ी कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया है. जिले की पुलिस और उड़न दस्ता (फ्लाइंग स्क्वॉड) की संयुक्त टीम ने शहर के जीरो माइल इलाके में एक चार पहिया वाहन से 62 लाख रुपये की नगदी जब्त की है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब जिला प्रशासन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. दूसरे चरण के मतदान से पहले सतर्कता: शिवहर विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है. मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई है. इस नगदी की बरामदगी को चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अवैध धन से जोड़ा जा रहा है. चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के तहत यह कार्रवाई धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. 62 लाख रुपये नगद जब्त (ETV Bharat) आयकर विभाग की जांच शुरू: जब्त की गई भारी राशि की सूचना तुरंत आयकर विभाग को दी गई है. स्थानीय पुलिस के अनुसार, आयकर विभाग की टीम जल्द ही मौके पर पहुंचकर इस मामले की गहन जांच शुरू करेगी. यह पता लगाया जाएगा कि यह नगदी कहां से आई और इसका उपयोग कहां किया जाना था. चुनाव आयोग के नियमों के तहत इस तरह की बरामदगी की जांच बेहद सख्ती से की जाती है ताकि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे. वाहन चालक से सघन पूछताछ: शिवहर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शैलेश कुमार ने इस बरामदगी की पुष्टि करते हुए बताया कि वाहन चालक से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह राशि किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल से संबंधित है या नहीं. आचार संहिता लागू होने के बाद इतनी बड़ी राशि का पकड़ा जाना प्रशासन की सक्रियता और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.