'मेरा टिकट नहीं कट सकता', चेतन आनंद ने कहा- चिंता को तलवार की नोक पर रखता हूं

शिवहर से विधायक चेतन आनंद ने दावा किया है कि उनका टिकट कन्फर्म है. उन्होंने कहा कि मुझे पटना की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं.

Chetan Anand
नीतीश कुमार के साथ चेतन आनंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 8, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
शिवहर: बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही टिकट के लिए दावेदारों ने पटना में डेरा डाल दिया है लेकिन शिवहर से मौजूदा विधायक चेतन आनंद आश्वस्त हैं कि उनको जेडीयू से जरूर टिकट मिलेगा. यही वजह है कि वह पटना की दौड़ लगाने की बजाय अपने इलाके में सक्रिय हैं. वह बेफिक्र होकर कहते हैं कि हम तो चिंता को तलवार की नोक पर रखते हैं, इसलिए टिकट कटने की चिंता क्यों करें?

'तलवार की नोक पर रखता हूं चिंता': दरअसल, चेतन आनंद सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें वह तलवार भांजते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'है कुछ लोग जिन्हें फिक्र के बादलों ने घेरा है. हम वो हैं, जो चिंता को तलवार की नोक पर रखते है.'

शिवहर विधायक चेतन आनंद (ETV Bharat)

'मुझे टिकट की चिंता नहीं': खुद चेतन आनंद कहते हैं कि मुझे टिकट की चिंता नहीं है. जो लोग पटना की दौड़ लगा रहे हैं, उनको शुभकामना है. मैं आश्वस्त हूं कि मुझे पार्टी से टिकट मिलेगा और एक बार फिर मैं शिवहर से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा.

"चिंता तो है ही नहीं, पिछले चुनाव मे भी लोग चिंता कर रहे थे लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे थे. इस बार महावीरी झंडा मे तलवार से खेल रहे हैं. जो पटना जा रहे है उन्हें मुबारक. हम सिटिंग विधायक हैं, ऐसे में मेरा टिकट क्यों कटेगा?"- चेतन आनंद सिंह, विधायक, शिवहर

Chetan Anand
तलवार भांजते विधायक चेतन आनंद (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि चेतन आनंद का जेडीयू से टिकट कन्फर्म है, इसीलिए वह इस तरह की बातें कर रहे हैं. वैसे भी एक बात तो विरोधी भी दबे स्वर में स्वीकारते हैं कि उनके पिता आनंद मोहन सिंह किसी भी पार्टी से टिकट ले सकते है. पांच साल कोई तैयारी करे अंत में उनका परिवार टिकट पाने में सफल रहता है.

Chetan Anand
एनडीए की सभा के दौरान परिवार के साथ चेतन आनंद (ETV Bharat)

आरजेडी से जीते थे चेतन: 2020 विधानसभा चुनाव में चेतन आनंद ने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की थी. हालांकि 2024 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए की सरकार बनाई, तब बहुमत प्रस्ताव के दौरान वह सत्ता पक्ष के साथ चले गए. ऐसे में इस बार वह जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं. उनकी मां लवली आनंद फिलहाल शिवहर से जेडीयू की सांसद हैं.

