वाराणसी: बहुत जल्द बनारस के लोगों को आवारा कुत्तों के आतंक से न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि इनकी आबादी पर भी रोक लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद अब वाराणसी नगर निगम ने भी इस दिशा में अगले महीने से बड़ा प्रयास शुरू करने की तैयारी कर ली है.
बनारस में पहले से ही बनकर तैयार हो चुके डॉग शेल्टर होम में अब खूंखार कुत्तों को रखने के साथ ही स्ट्रीट डॉग्स के बंध्याकरण की व्यवस्था शुरू होने जा रही है. अगर आप भी इन कुत्तों के आतंक से परेशान हैं, तो नगर निगम को सूचना देकर अपने एरिया में इनको पकड़वाने के लिए अभियान भी चला सकते हैं.
रामनगर, फुलवरिया पिसौर में जमीन देखी गयी जमीन: वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने आक्रमक खूंखार कुत्तों के लिए शेल्टर होम के निर्माण करवाने की तैयारी शुरू कर दी है. निगम ने इसके लिए शहर के बाहर 200 एकड़ भूमि की तलाश शुरू की है. इसमें शेल्टर होम के साथ 2000 कुत्तों को एक साथ रखने की व्यवस्था करने का स्थान तैयार होगा.
इसके लिए रामनगर और फुलवरिया पिसौर में जमीन देखी जा चुकी है. दूसरी तरफ आवारा कुत्तों की नसबंदी की कार्रवाई भी अगले सप्ताह से शुरू होने जा रही है. अभी लगभग 100 से ज्यादा कुत्तों को एक साथ रखने की व्यवस्था नए एबीसी सेंटर में उपलब्ध है.
खूंखार कुत्तों के लिए तैयार किये गये पिंजड़े: जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 70% आवारा कुत्तों के बंध्याकरण और एंटी रेबीज टीकाकरण का निर्देश दिया है. इसे देखते हुए नगर निगम एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर सितंबर में शुरू करने जा रहा है. आवारा कुत्तों की नसबंदी के साथ ही यहां पर खूंखार कुत्तों को पिंजड़ों में रखने की व्यवस्था भी है. इसके लिए पिंजड़े बनकर तैयार भी हो चुके हैं.
हेल्पलाइन नंबर 1533 पर करें शिकायत: संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि चार एजेंसियों का चयन हो गया है. वाराणसी में कुत्तों के नसबंदी का काम अगले हफ्ते शुरू होगा. कुत्तों को पकड़ने के कार्रवाई भी शुरू होने जा रही है. कोई भी व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान है, वह नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 1533 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है.
जनसपर्क अधिकारी ने बताया कि शहर में कुत्तों की जनसंख्या नियमित और कंट्रोल करने के लिए क्षेत्र में 1.82 करोड़ों की लागत से एक एकड़ भूमि में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जो जी प्लस वन, पांच कमरों, दो किचन दो शौचालय के साथ ही ड्रेसिंग रूम और अन्य व्यवस्थाओं से परिपूर्ण है. यहां कुत्तों के इलाज की भी पूरी व्यवस्था है और वैक्सीनेशन की भी पैथोलॉजी और एक्स-रे के साथ ही अन्य सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं.
एक महीने में लगभग 900 कुत्तों की नसबंदी होगी: एबीसी सेंटर में एक दिन में 30 से ज्यादा और पूरे महीने में लगभग 900 से ज्यादा कुत्तों के नसबंदी की सुविधा है. इसके लिए मुख्य भवन के सामने कुत्तों को रखने के लिए 32 पिंजरे बनाए गए हैं.
इसमें एक बार में लगभग 25 से ज्यादा कुत्तों को रखा जा सकता है, यानी कुल मिलाकर यहां आवारा खूंखार कुत्तों को रखने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था है. एक बार में 500 से ज्यादा आवारा और खूंखार कुत्तों को रखने के साथ ही उनके इलाज की भी व्यवस्था रहेगी.
