रांची: झारखंड में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सहित कई अन्य मामलों में अब लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन तरीके से करवा सकते हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय के वेबसाइट पर इसके लिए सी बॉक्स सिस्टम की शुरुआत की गई है. इसके अलावा कार्यस्थल पर अगर कोई खतरा है तो उसके लिए भी झारखंड पुलिस एंड यू नाम का सिस्टम भी एक्टिव किया गया है.

क्या है शी बॉक्स

कार्यस्थल सहित कई स्थानों पर महिलाओं को अक्सर विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसमें छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के मामले भी शामिल रहते हैं. ऐसे मामलों की सूचना महिलाएं अब शी बॉक्स सिस्टम के जरिए सीधे पुलिस तक पहुंचा सकती हैं.

इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध कराया है, जिसका नाम शी बॉक्स पोर्टल रखा गया है. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं. दरअसल भारत सरकार की ओर से शी बॉक्स सिस्टम की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद गृह विभाग ने इसे लागू करने का निर्देश सभी राज्यों को दिया था.

कैसे होगी कार्रवाई

झारखंड पुलिस के वेबसाइट पर उपलब्ध सी बॉक्स पोर्टल पर क्लिक करने के बाद उसमें पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं. शिकायत दर्ज होने के बाद उससे संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा. पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच भी की जाएगी. इस सिस्टम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य संगठित या गैर संगठित संस्थानों और संगठन में काम करने वाली महिलाओं और युवतियों को सहायता प्रदान करना है. कई बार पीड़ित सीधे थाना नहीं पहुंच पाती हैं. ऐसे में यह सिस्टम उनके बेहद काम आएगा.

झारखंड पुलिस एंड यू पर महिलाएं कर सकती है जानकारी साझा

वहीं, झारखंड पुलिस के वेबसाइट पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक और लिंक दिया गया है, जिसका नाम झारखंड पुलिस एंड यू है. झारखंड पुलिस के वेबसाइट पर यह बताया गया है कि यह सुविधा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है ताकि वे अपने आसपास के किसी भी असुरक्षित स्थान की जानकारी पुलिस को दे सकें.

इसमें वैसे सार्वजनिक स्थान जो महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, इसकी सूचना निश्चित होकर साझा किया जा सकता है. मसलन कार्यस्थल, पार्क स्कूल, कॉलेज के आसपास अगर कोई खतरनाक स्थान महिलाओं को नजर आता है तो वह इस सिस्टम के जरिए उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचा सकती हैं. सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस के द्वारा जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

कासे कहूं .....अब नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि वर्दी वाली सुनेंगी हर बात