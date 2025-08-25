कांकेर: उत्तर बस्तर हो या दक्षिण बस्तर, छत्तीसगढ़ पुलिस के दो जांबाज अफसर अब नक्सलियों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुके हैं. नक्सली इलाकों में जाकर ऑपरेशन लीड करना, दुश्मन से सीधी मुठभेड़ में टक्कर लेना और उन्हें ढेर करना ये इनकी बहादुरी का सबूत है. भारत सरकार ने इन दोनों वीर पुलिस अधिकारियों को शौर्य पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है.

एक मुठभेड़ जिसमें मारे गए थे 29 नक्सली

कई नक्सलियों ऑपरेशन में दिखाई वीरता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

16 अप्रैल 2024: इस दिन उत्तर बस्तर के कलपर-हापाटोला इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली. यहां 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें कई इनामी नक्सली भी शामिल थे, जैसे शंकर राव, जिस पर डेढ़ करोड़ का इनाम था. इस ऑपरेशन को पखांजूर टीआई लक्ष्मण केवट और भानुप्रतापपुर टीआई रामेश्वर देशमुख ने मिलकर लीड किया.

छत्तीसगढ़ के 2 ‘सुपर कॉप्स’ शौर्य पदक से होंगे सम्मानित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा लक्ष्य सिर्फ ऑपरेशन नहीं, इलाके में शांति और विश्वास लौटाना है.— लक्ष्मण केवट, टीआई पखांजूर

हर ऑपरेशन से पहले हम जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन पीछे हटना हमारे खून में नहीं है.— रामेश्वर देशमुख, टीआई भानुप्रतापपुर

अब मिलेगा शौर्य पदक सम्मान: इन दोनों बहादुर अधिकारियों को अब भारत सरकार "शौर्य पदक" से सम्मानित करने जा रही है. इन्हें लोग नक्सल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जानने लगे हैं.

बस्तर की पहचान कभी हरे-भरे जंगलों और खूबसूरत पहाड़ियों से थी, लेकिन दशकों से यह इलाका नक्सल आतंक का गढ़ बना रहा. सरकार की लगातार कोशिशों और पुलिस की बहादुरी से अब इस आतंक पर लगाम लगती दिख रही है.