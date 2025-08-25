ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के 2 ‘सुपर कॉप्स’ शौर्य पदक से होंगे सम्मानित, कई नक्सलियों ऑपरेशन में दिखाई वीरता - SHAURYA CHAKRA 2025 BASTAR

छत्तीसगढ़ के दो सुपर कॉप जिनके नाम से नक्सली भी कांपते हैं..उनकी वीरता को मिलेगा शौर्य पदक सम्मान

Shaurya Chakra 2025 Bastar
छत्तीसगढ़ के 2 ‘सुपर कॉप्स’ शौर्य पदक से होंगे सम्मानित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2025 at 9:05 PM IST

2 Min Read

कांकेर: उत्तर बस्तर हो या दक्षिण बस्तर, छत्तीसगढ़ पुलिस के दो जांबाज अफसर अब नक्सलियों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुके हैं. नक्सली इलाकों में जाकर ऑपरेशन लीड करना, दुश्मन से सीधी मुठभेड़ में टक्कर लेना और उन्हें ढेर करना ये इनकी बहादुरी का सबूत है. भारत सरकार ने इन दोनों वीर पुलिस अधिकारियों को शौर्य पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है.

एक मुठभेड़ जिसमें मारे गए थे 29 नक्सली

Shaurya Chakra 2025 Bastar
कई नक्सलियों ऑपरेशन में दिखाई वीरता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Shaurya Chakra 2025 Bastar
कई नक्सलियों ऑपरेशन में दिखाई वीरता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

16 अप्रैल 2024: इस दिन उत्तर बस्तर के कलपर-हापाटोला इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली. यहां 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें कई इनामी नक्सली भी शामिल थे, जैसे शंकर राव, जिस पर डेढ़ करोड़ का इनाम था. इस ऑपरेशन को पखांजूर टीआई लक्ष्मण केवट और भानुप्रतापपुर टीआई रामेश्वर देशमुख ने मिलकर लीड किया.

छत्तीसगढ़ के 2 ‘सुपर कॉप्स’ शौर्य पदक से होंगे सम्मानित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा लक्ष्य सिर्फ ऑपरेशन नहीं, इलाके में शांति और विश्वास लौटाना है.— लक्ष्मण केवट, टीआई पखांजूर

हर ऑपरेशन से पहले हम जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन पीछे हटना हमारे खून में नहीं है.— रामेश्वर देशमुख, टीआई भानुप्रतापपुर

अब मिलेगा शौर्य पदक सम्मान: इन दोनों बहादुर अधिकारियों को अब भारत सरकार "शौर्य पदक" से सम्मानित करने जा रही है. इन्हें लोग नक्सल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जानने लगे हैं.

बस्तर की पहचान कभी हरे-भरे जंगलों और खूबसूरत पहाड़ियों से थी, लेकिन दशकों से यह इलाका नक्सल आतंक का गढ़ बना रहा. सरकार की लगातार कोशिशों और पुलिस की बहादुरी से अब इस आतंक पर लगाम लगती दिख रही है.

नक्सली साये से आजाद हुआ कुतुल, 78 साल बाद फहराया गया तिरंगा, ग्रामीण बोले अब मिली असली आजादी
रक्षाबंधन 2025: सुकमा में छात्राओं ने खुद से बनाई राखी CRPF जवानों को बांधी, जवानों ने कहा- सुरक्षा का वचन देता हूं
बीजापुर एनकाउंटर में 4 नक्सली ढेर, डीआरजी ने इलाके में की घेराबंदी

कांकेर: उत्तर बस्तर हो या दक्षिण बस्तर, छत्तीसगढ़ पुलिस के दो जांबाज अफसर अब नक्सलियों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुके हैं. नक्सली इलाकों में जाकर ऑपरेशन लीड करना, दुश्मन से सीधी मुठभेड़ में टक्कर लेना और उन्हें ढेर करना ये इनकी बहादुरी का सबूत है. भारत सरकार ने इन दोनों वीर पुलिस अधिकारियों को शौर्य पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है.

एक मुठभेड़ जिसमें मारे गए थे 29 नक्सली

Shaurya Chakra 2025 Bastar
कई नक्सलियों ऑपरेशन में दिखाई वीरता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Shaurya Chakra 2025 Bastar
कई नक्सलियों ऑपरेशन में दिखाई वीरता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

16 अप्रैल 2024: इस दिन उत्तर बस्तर के कलपर-हापाटोला इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली. यहां 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें कई इनामी नक्सली भी शामिल थे, जैसे शंकर राव, जिस पर डेढ़ करोड़ का इनाम था. इस ऑपरेशन को पखांजूर टीआई लक्ष्मण केवट और भानुप्रतापपुर टीआई रामेश्वर देशमुख ने मिलकर लीड किया.

छत्तीसगढ़ के 2 ‘सुपर कॉप्स’ शौर्य पदक से होंगे सम्मानित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा लक्ष्य सिर्फ ऑपरेशन नहीं, इलाके में शांति और विश्वास लौटाना है.— लक्ष्मण केवट, टीआई पखांजूर

हर ऑपरेशन से पहले हम जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन पीछे हटना हमारे खून में नहीं है.— रामेश्वर देशमुख, टीआई भानुप्रतापपुर

अब मिलेगा शौर्य पदक सम्मान: इन दोनों बहादुर अधिकारियों को अब भारत सरकार "शौर्य पदक" से सम्मानित करने जा रही है. इन्हें लोग नक्सल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जानने लगे हैं.

बस्तर की पहचान कभी हरे-भरे जंगलों और खूबसूरत पहाड़ियों से थी, लेकिन दशकों से यह इलाका नक्सल आतंक का गढ़ बना रहा. सरकार की लगातार कोशिशों और पुलिस की बहादुरी से अब इस आतंक पर लगाम लगती दिख रही है.

नक्सली साये से आजाद हुआ कुतुल, 78 साल बाद फहराया गया तिरंगा, ग्रामीण बोले अब मिली असली आजादी
रक्षाबंधन 2025: सुकमा में छात्राओं ने खुद से बनाई राखी CRPF जवानों को बांधी, जवानों ने कहा- सुरक्षा का वचन देता हूं
बीजापुर एनकाउंटर में 4 नक्सली ढेर, डीआरजी ने इलाके में की घेराबंदी

For All Latest Updates

TAGGED:

BASTAR NAXAL OPERATIONGALLANTRY AWARDशौर्य पदकरामेश्वर देशमुख लक्ष्मण केवटSHAURYA CHAKRA 2025 BASTAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.