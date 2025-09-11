ETV Bharat / state

शताब्दी एक्सप्रेस में वंदे भारत जैसी फीलिंग, नए अपग्रेडेशन से लग्जरियस बनी ट्रेन में खास इंतजाम

भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में भारतीय रेल विभाग ने नया अपग्रेड किया है. ट्रेन में वंदे भारत की तरह ही अब ऑटोमेटिक डोर इंस्टॉल किए गए हैं. जो प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकने और चलने के समय खुद ब खुद खुलेंगे और बंद होंगे. रेलवे की इस पहल से शताब्दी एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ छीना-झपटी जैसी अप्रत्याशित घटनाओं में कमी आएगी.

ग्वालियर: भोपाल से दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब रेलवे और लग्जरियस अनुभव देने जा रहा है. अब वंदे भारत की तरह ही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में भी यात्रियों के लिए दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे. रेलवे के इस अपग्रेडेशन से यात्री सुरक्षा में इजाफा किया गया है.

भोपाल-दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में खास इंतजाम

असल में भोपाल से झांसी, ग्वालियर, आगरा होते हुए नई दिल्ली और इसी रूट पर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से हर रोज हजारों लोग सफर करते हैं. ऐसे में प्लेटफार्म पर कई बार यात्रियों के साथ ट्रेन छूटने के समय होने वाली दुर्घटनाओं और आपराधिक तत्वों द्वारा चोरी छीना-झपटी जैसी वारदातों को देखते हुए भारतीय रेल विभाग सुरक्षा के तमाम उपाय कर रहा है. इसी के चलते शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के दरवाजों पर इंडिकेटर और अलार्म भी लगाए गए हैं.

10 सेकंड पहले ही बंद हो जाएंगे ट्रेन के दरवाजे

शताब्दी एक्सप्रेस में लगाए गए ऑटोमैटेड डोर सेंसर और टाइमर बेस्ड हैं. जब ट्रेन किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी तो ट्रेन रुकने के करीब 5 सेकंड बाद ट्रेन के दरवाजे खुद खुलते हैं जिससे यात्री ट्रेन में चढ़ और उतर सकते हैं . वहीं जब ट्रेन रवाना होने को है तो ट्रेन चलने से 10 सेकंड पहले ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं. खास बात यह भी है कि दरवाजों का ऑटो क्लोज सिस्टम मेट्रो ट्रेनों की तरह सिर्फ उसी तरफ का दरवाजा खोलेगा जिस ओर प्लेटफार्म होगा.

शताब्दी एक्सप्रेस में वंदे भारत जैसी फीलिंग (ETV Bharat)

चेन पुलिंग और हादसों से मिलेगी निजात

ट्रेन में चेन पुलिंग एक बड़ी समस्या है. ट्रेन के यात्री कई बार अपने हिसाब से चेन पुलिंग कर ट्रेन से उतर जाते थे. लेकिन ऑटोमैटिक डोर की वजह से चेन पुलिंग करने पर सिर्फ ट्रेन रुकेगी लेकिन टीटीई के आने तक दरवाजे नहीं खुलेंगे.

ऐसे में बेवजह ट्रेन को रोकने के लिए होने वाली चेन पुलिंग की समस्या से निजात मिलेगी. इसके साथ ही अक्सर ट्रेन छूटते समय कई लोग चलती ट्रेन से चढ़ने या उतरने का प्रयास करते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में ट्रेन चलने से पहले ही ऑटोमैटिक दरवाजे बंद होने से इन हादसों की आशंका खत्म हो जाएगी.

उत्तर रेलवे ने किया अपग्रेडेशन

इस नए अपग्रेडेशन को लेकर झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि "शताब्दी एक्सप्रेस में ऑटोमैटिक डोर्स इनस्टॉल करने के बाद ट्रायल्स भी हो चुके हैं. ये पूरा अपग्रेडेशन उत्तर रेलवे द्वारा किया गया है क्योंकि यह ट्रेन उत्तर रेलवे की है."